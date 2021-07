Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 : Samsung propose d’échanger deux téléphones contre un smartphone pliable

Samsung propose d'échanger deux téléphones contre un Galaxy Z Fold 3 ou un Galaxy Z Flip 3. Afin de réduire le prix d'achat d'un smartphone pliable, le constructeur permet désormais aux acheteurs de se débarrasser de deux appareils au lieu d'un.

Samsung vient de lever le voile sur la date de présentation du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3. Dans la foulée, le géant de Séoul a ouvert les réservations pour les deux smartphones pliables sur son site américain. Il s'agit d'un pré-enregistrement et non d'une précommande : Samsung ne demande pas d'acompte pour réserver le smartphone – ceux qui s'inscrivent via le formulaire feront simplement partie des premiers à recevoir un lien permettant d'acheter ou de précommander le smartphone.

Le processus de réservation, habituel chez Samsung, permet d'obtenir des avantages exclusifs. Cette année, le fabricant offre 12 mois gratuits de Samsung Care+ et un crédit d'échange supplémentaire de 200 dollars si vous échangez votre ancien smartphone.

Sur le même sujet : Le Galaxy Z Fold 3 évite mieux la surchauffe que le S21 Ultra

Samsung propose aussi d'échanger une tablette ou une montre connectée

Samsung permet d'ores et déjà aux internautes américains d'obtenir une estimation en cas d'échange de leur ancien téléphone. En miroir de nombreux autres fabricants, Samsung propose aux consommateurs de réduire le prix d'achat de leur nouveau smartphone en déposant leur ancien terminal.

En règle général, Samsung ne permet d'échanger qu'un seul téléphone usagé. Cette fois, la marque propose d'échanger jusqu'à deux smartphones contre un Galaxy Z Fold 3 ou un Galaxy Z Flip 3. L'offre d'échange ne se limite pas aux téléphones. Samsung récupère aussi les tablettes ou les montres connectées.

Aux dernières nouvelles, le Galaxy Z Flip 3 sera proposé autour des 1359 dollars aux Etats-Unis, soit légèrement moins cher que le premier Z Flip. Le prix en Europe serait situé autour des 1000 euros. De son côté, le Galaxy Z Fold 3 serait vendu juste sous la barre des 1500 euros.

Pour l'heure, cette offre d'échange est réservée aux internautes résidents aux Etats-Unis. Il n'est pas impossible que Samsung propose la même chose sur d'autres marchés, dont la France. Pour rappel, Samsung présentera le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 dès le mercredi 11 août 2021.