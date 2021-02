Galaxy Z Fold 3 : cette image dévoile un design inspiré du S21 Ultra

Le Galaxy Z Fold 3 s'annonce très semblable à un Galaxy S21 Ultra muni d'un écran pliable. Sur base des informations disponibles, un designer a mis au point un élégant concept montrant le design du smartphone pliable. On y distingue la présence d'un capteur pour les selfies caché sous l'écran et d'un stylet S-Pen.

Ce 30 janvier 2021, Ben Geskin, informateur réputé et designer de talent, a mis en ligne un rendu dévoilant le design complet du Galaxy Z Fold 3. “Voici comment j'imagine le Galaxy Z Fold 3 Ultra “ explique Ben Geskin, imaginant un croisement avec le S21 Ultra, le dernier haut de gamme de la marque sud-coréenne.

Comme toujours, Ben Geskin a développé le rendu ci-dessus en se basant exclusivement sur les informations apparues sur la toile. Il n'est donc pas impossible que le produit final dévoilé par Samsung diffère sur certains points. On vous invite donc à prendre cette image avec du recul.

Capteur photo sous l'écran, stylet S-Pen et immense bloc photo façon S21 Ultra

Quoi qu'il en soit, le rendu de Geskin montre un large bloc photo rectangulaire sur la face arrière. On y décompte un total de 4 capteurs accompagnés d'un flash LED. Selon les fuites, le Z Fold 3 devrait hériter d'une configuration similaire au Galaxy S21 Ultra, avec notamment un capteur photo principal de 108 mégapixels.

Contrairement à son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 2, le Z Fold 3 n'écope pas d'un écran troué. Pour la première fois, Samsung glisserait la caméra frontale sous l'écran. Après des années de recherche et de développement, le constructeur sud-coréen serait parvenu à mettre au point une technologie de capteur sous l'écran qui réponde à ses exigences. De même, il se murmure que Samsung glisserait le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran pliable et non sur la tranche.

Aux côtés du smartphone pliable, on aperçoit un stylet S-Pen. Comme le S21 Ultra, le smartphone pliable serait compatible avec l'accessoire phare des Note. Le stylet serait fourni gratuitement à l'achat du terminal. Un tiroir dans la structure du Z Fold 3 devrait permettre de le ranger. Pour rappel, Samsung pourrait dévoiler le Galaxy Z Fold 3 dès le mois de mai 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur le Z Fold 3, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.