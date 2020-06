Samsung afficherait bientôt des publicités sur certains smartphones, comme Xiaomi

Samsung serait sur le point d’afficher des publicités sur certains smartphones à en croire des captures issues de la prochaine version de la surcouche OneUI 2.5. Ces publicités semblent s’afficher dans les applications Samsung et sur l’écran d’accueil. Samsung pourrait ainsi imiter des constructeurs comme Xiaomi, Realme et Vivo pour faire baisser le prix des appareils entrée et milieu de gamme.

Si cela se confirme, ce serait une petite révolution : selon le blog TizenHelp, la prochaine version de la surcouche Samsung OneUI 2.5 pourra forcer l’affichage de publicités sur certains smartphones. Des captures reprises par le blog montrent que Samsung pourrait ainsi forcer l’affichage de publicités sur l’écran d’accueil ainsi que dans ses propres applications. TizenHelp précise que les publicités qui s’affichent sur l’écran de verrouillage sont des publicités de 15 secondes impossibles à passer.

Pour déverrouiller l’appareil, l’utilisateur doit regarder l’intégralité de la vidéo / publicité dans son intégralité. Il n’est pas possible de désactiver ces publicités sur les smartphones concernés. Cette idée peut surprendre de la part de Samsung, mais l’affichage de publicités sur certains smartphones à petit prix est déjà courant chez de nombreux constructeurs chinois, notamment Xiaomi, Realme et Vivo.

Cela permet à ces derniers de financer autrement une partie des coûts de ces smartphones, et donc de les proposer à des prix encore plus bas. Samsung n’activera vraisemblablement pas ces publicités sur ses smartphones haut de gamme, comme les Galaxy Note, Fold et Flip qui s’adressent à un public plus exigeant, moins enclin à faire ce type de concession, et dont le budget est moins une contrainte. Les smartphones concernés feront ainsi probablement partie des gammes Galaxy A et M plus compétitives.

OneUI 2.5 doit être lancé en même temps que le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2, on peut donc s’attendre à ce que Samsung lance ses premiers smartphones moins chers avec publicité dans la foulée.