Galaxy Z Flip : Caviar lance une édition Joker et Harley Quinn, à plus de 4500€ !

Le Galaxy Z Flip n’a pas encore été dévoilé par Samsung que Caviar a déjà mis au point une étonnante édition limitée à l’effigie du Joker et d’Harley Quinn. Vendue à plus de 4500 euros, la variante concoctée par le joaillier russe est déjà disponible à la précommande sur son site web.

Caviar vient de lever le voile sur une édition spéciale du Galaxy Z Flip sur son site web officiel. Le célèbre bijoutier russe a apparemment décidé de commercialiser un smartphone pliable à clapet à l’effigie du Joker et de sa complice Harley Quinn. Les deux personnages DC Comics illustrent en effet toute la face arrière du terminal.

L’illustration du Joker choisie par Caviar est visiblement inspirée du film éponyme avec Joaquin Phoenix. De son côté, la gravure représentant Harley Quinn est plutôt basée sur le look du personnage dans les films « Suicide Squad » et « Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn ». Dans ces deux long métrages, le personnage issu de l’univers Batman est interprété par Margot Robbie.

Un Galaxy Z Flip recouvert d’or

Comme toujours, la création de Caviar se distinguera par l’intégration de matériaux nobles. La firme va notamment renforcer le smartphone avec de l’or, surtout visible sur la face arrière. « Le boiter est recouvert d’or 999 carats et de vernis à bijoux » annonce Caviar sur son site web. Cette édition spéciale limitée à seulement 54 exemplaires est disponible à la précommande au prix de 5 210 dollars, soit 4 734,95 euros.

Ce n’est pas la première fois que Caviar surprend les amateurs de smartphone Samsung avec des éditions limitées au goût douteux et à un prix exorbitant. L’an dernier, la firme russe a notamment lancé une édition Game of Thrones du Galaxy Fold à plus de 7000 euros. En 2016, Caviar a aussi présenté une édition Vladimir Poutine du Galaxy S7 au prix de 25 000 euros.

Pour rappel, Samsung présentera le Galaxy Z Flip le 11 février prochain lors d’une conférence Unpacked organisée à San Francisco. N’hésitez pas à donner votre avis sur le Z Flip personnalisé par Caviar dans les commentaires ci-dessous.