Galaxy Z Flip 7 : les premières fuites ne sont pas très emballantes

Les caractéristiques techniques du Galaxy Z Flip 7 commencent à sortir. Le smartphone pliant serait doté d'une puce Exynos 2500 de Samsung et ne devrait pas connaître d'amélioration sur la partie hardware côté photographie.

Maintenant que les Galaxy S25 ont été officiellement annoncés par Samsung, et que nous avons pu prendre en main les différents modèles, les leakers s'attaquent aux prochains smartphones haut de gamme du constructeur. Le Galaxy Z Flip 7 est attendu pour cet été 2025, et les premiers échos à son sujet ne sont pas des plus prometteurs.

Tout d'abord, nous avons un rapport du média GalaxyClub, qui prétend que Samsung ne prévoit pas d'amélioration matérielle par rapport au Galaxy Z Flip 6 au niveau de l'appareil photo. Nous aurions toujours un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et une caméra frontale de 10 MP. Décevant, alors que le Galaxy Z Flip 6 n'avait déjà apporté aucune nouveauté notable sur ce terrain. Le Galaxy Z Flip 5 était lui passé au capteur grand-angle de 50 MP, contre 12 MP sur les modèles antérieurs.

Pas de nouveaux capteur photo et une puce Exynos 2500

On peut tout de même espérer une meilleure expérience photo sur le Z Flip 7 grâce à une puce plus performante. Mais là encore, certains pourraient grincer des dents. D'après Jukanlosreve, souvent bien informé quand il s'agit de parler de processeurs ou de GPU, le Galaxy Z Flip 7 ne sera pas équipé d'un SoC Snapdragon 8 Elite, mais d'une puce Exynos 2500 maison. Quand on sait que la division semi-conducteurs de Samsung a bien du mal à développer ce composant pour obtenir des performances à la hauteur de ce propose Qualcomm, on peut avoir des doutes quant à la plus-value réelle d'un Exynos 2500.

Exynos 2500 specifications for the Z Flip 7 3.3GHz ARM Cortex-X925 1core

2.75GHz ARM Cortex-A725 2core

2.36GHz ARM Cortex-A725 5core

1.8GHz ARM Cortex-A520 2core

L3 Cache 16MB



9.6Gbps 16bit Quad-Channel LPDDR5X Memory



UFS4.x STORAGE



1.3GHz Samsung Xclipse 950 GPU (AMD… — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) January 25, 2025

Le SoC de Samsung disposerait de 10 cœurs CPU, dont un cœur Cortex-X925 cadencé à 3,3 GHz pour les tâches les plus gourmandes ressources. La configuration serait complétée par sept cœurs Cortex-A725 (deux à 2,75 GHz et cinq à 2,36 GHz) et deux Cortex-A520 à 1,8 GHz pour les processus peu exigeants.

Le GPU Samsung Xclipse 950 serait basé sur l'architecture RDNA 3.5 d'AMD. Pour la mémoire, les quantités ne sont pas précisées, mais on sait que l'on aura de l'UFS 4 pour le stockage et du LPDDR5X à 9,6 Gbps pour la RAM.

Source : GalaxyClub