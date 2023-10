Galaxy Z Flip 5 : Samsung envisage une version Fan Edition de son smartphone pliable vedette

Si les prix élevés des smartphones pliables vous empêchent d’envisager l’achat d’un Galaxy Z Flip 5 ou Z Fold 5, sachez que le bruit court selon lequel Samsung caresse l’idée de proposer un « foldable » de milieu de gamme.

D’après le leaker Revegnus, Samsung pourrait lancer un smartphone pliable abordable dès l’année prochaine. L’appareil pourrait être un Galaxy Z Flip Fan Edition, qui rassemblerait les fonctionnalités préférées des utilisateurs tout en faisant l’impasse sur certaines autres, réservées aux modèles les plus haut de gamme. L’internaute ne fournit pas plus de détails sur ce projet hypothétique, mais l’idée n’est pas forcément incongrue.

Si Samsung est le leader des ventes de smartphones, la demande reste tout de même anémique. Certes, les appareils les plus abordables du géant coréen, les Galaxy A, restent les plus populaires au monde, mais la demande pour ces modèles semble plafonner. Les smartphones pliables, bien que très tentants, restent inabordables pour le commun des consommateurs. Un Galaxy Z Flip 5 FE serait un bon moyen de relancer la demande, avec un produit novateur, mais beaucoup plus abordable.

Samsung pourrait bientôt proposer un Galaxy Z Flip 5 Fan Edition

Bien que Samsung, avec le Fold 5, et surtout le Galaxy Z Flip 5, qui est apparemment deux fois plus populaire, soit la référence sur ce marché, la compagnie ne projette d’en vendre que 20 millions d'unités l’année prochaine, même pas 8 % de son volume global. Il faut dire que la concurrence est de plus en plus féroce sur le terrain des foldables. Tous les fabricants de smartphones ou presque proposent désormais un smartphone pliable.

Outre les téléphones élitistes que sont les OnePlus Open (commercialisé à 1849 €), les Galaxy Z Flip 5 (à partir de 1199 €), ou encore le Pixel Fold (1899 €), il existe aussi des appareils pliables plus démocratiques, tels que le Motorola Razr 40 (899 €). C’est dans cette gamme de produits que Samsung compte trouver de nouveaux clients. Il se murmure que Huawei compte également s’attaquer à ce marché, avec une version plus abordable du Huawei P50 Pocket.