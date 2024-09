Galaxy Watch FE : la montre connectée Samsung revient à moins de 170 €

L'une des dernières montres connectées Samsung devient abordable en termes de prix. Chez Carrefour, la Galaxy Watch FE peut vous revenir à moins de 170 euros grâce à une réduction de 60 euros.

En cette période automnale, l'enseigne Carrefour vous donne la possibilité d'avoir une montre connectée Samsung à un tarif intéressant. Affichée à 229,99 euros, la Galaxy Watch FE proposée dans un coloris noir est au prix de revient de 169,99 euros. Afin d'obtenir les 60 euros de réduction, il est conseillé d'être titulaire de la carte de fidélité du magasin. La remise ira alors sur la cagnotte du compte client.

Officialisée par Samsung avant l'été 2024, la Galaxy Watch FE embarque un écran Super AMOLED de 1,19 pouce avec une définition de 396 x 396 pixels et une densité de 330 ppi. La montre connectée de la marque coréenne dispose aussi d'un processeur Exynos W920, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go, d'une autonomie avoisinant les 40 heures et d'une batterie de 247 mAh. Compatible avec les smartphones Android, la Samsung Galaxy Watch FE fonctionne sous le système Android Wear 4.0 avec une surcouche One UI Watch 5.0. Résistante à l'eau grâce à l'indice IP68, elle peut être reliée au Bluetooth 5.0 et au Wi-Fi, et au NFC.

Les futurs propriétaires peuvent retrouver divers capteurs comme le GPS, l'accéléromètre, le gyroscope ou le baromètre. Quant aux fonctionnalités, le nombre de pas, les calories brûlées, l'analyse de la foulée, le Vo2 max, la mesure de la fréquence cardiaque en continu, les SMS, les notifications réseaux sociaux, les appel, les e-mails et les contrôles gestuels sont notamment de la partie.