Galaxy Watch 6 (44 mm) : Fnac/Darty casse le prix de la montre connectée Samsung

La Galaxy Watch 6 fait l'objet d'une offre intéressante chez Fnac/Darty. Pendant quelques jours, la montre connectée Samsung au format 44 mm bénéficie d'une réduction de 80 euros grâce à la saisie d'un code promotionnel.

Quelques jours avant la présentation officielle des Galaxy Watch 7 et Ultra prévue le 10 juillet 2024 lors du Galaxy Unpacked, les sites du groupe Fnac/Darty ont décidé de casser le prix de la Galaxy Watch 6. Proposée dans un coloris argent et son format 44 mm, la montre connectée Samsung passe de 279,99 euros à 199,99 euros. La réduction de 80 euros se fait grâce au code WATCH6 ou au coupon GALAXY, en fonction du choix du site marchand. Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version Bluetooth de l'objet connecté et prend fin le mardi 9 juillet 2024.

Dévoilée en même temps que le modèle Classic il y a près d'un an, la Watch 6 de la gamme Galaxy liée à l'offre Fnac/Darty est une montre connectée qui embarque un écran tactile Super AMOLED de 1,47 pouce avec une définition de 480 x 480 pixels, un processeur Exynos W930, un espace de stockage de 16 Go, une mémoire vive de 2 Go de RAM, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et le système d'exploitation mobile Wear OS 4 avec une surcouche One UI 5 Watch. Protégé contre la poussière et étanche jusqu’à 50 mètres, l'objet connecté est alimenté par une batterie d'une capacité de 300 mAh qui lui permet d'être autonome pendant une durée maximale de 40 heures.

À propos des principales fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 6, on retrouve notamment le capteur de foulée, diverses notifications, la boussole, l'affichage des calories dépensées, la cardio fréquencemètre, le chronomètre, le coach intégré, la distance parcourue, le GPS intégré, le haut-parleur, l'indication IMC, le suivi du sommeil ou bien encore le thermomètre. Plus d'informations sur notre article dédié au test de la Samsung Watch 6.