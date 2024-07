Galaxy Watch 4 Classic : la version 4G de la montre Samsung est à moins de 140 €

Lancée à 450 €, la Galaxy Watch 4 Classic dans sa version 4G et 44mm est maintenant disponible pour moins du tiers de son prix initial. Amazon la propose en ce moment à 139,99 €.

Elle n'est certes plus très jeune, mais la Galaxy Watch 4 Classic reste une très belle montre connectée en 2024. Pour ceux qui souhaiteraient s'offrir un premier modèle du genre, elle est actuellement trois fois moins chère que lors de son lancement.

En effet, dans sa version 4G avec un boîtier de 46 mm, la Galaxy Watch 4 Classic est proposée sur Amazon à 139,99 € sachant qu'elle avait été lancée à 449,99 €. C'est une offre Prime Day, mais vous pouvez en profiter si vous n'êtes pas abonné. Il suffit de souscrire à l'offre d'essai gratuit pendant 30 jours.

À ce prix-là, la Watch 4 Classic de Samsung est 310 euros moins chère aujourd'hui qu'à sa sortie, ce qui représente une belle opportunité si vous recherchez une montre connectée haut de gamme à bas prix.

Une Galaxy Watch haut de gamme à prix mini

La Galaxy Watch 4 Classic se distingue par son design haut de gamme avec un boîtier en acier inoxydable et un cadran rehaussé d'une lunette rotative. La version en promotion est celle disposant d'un boîtier de 46mm, donc la mouture la plus grande.

La montre est compatible avec la 4G pour plus d'indépendance. Sur le plan fonctionnel, elle permet d'avoir différents indicateurs sportifs avec suivi automatique de plus de 90 exercices. Pour ce qui est des données sanitaires, la Galaxy Watch 6 Classic suit votre IMC, densité osseuse, taux d’hydratation, tension artérielle et ECG, taux d'oxygène dans le sang (Sp02), qualité du sommeil, etc.

Enfin, la Galaxy Watch 4 Classic tourne sous Wear OS avec toute la versatilité du système et l'avantage du nombre d'applications qui se trouvent sur le store de Google.