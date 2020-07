L’Apple Watch et les trackers Fitbit pourraient diagnostiquer le covid-19

L’Apple Watch, les montres et bracelets Fitbit pourraient aider à diagnostiquer le/la Covid-19 avant l’apparition des symptômes. Ces trackers sont capables de mesurer des données de santé telles que la fréquence cardiaque et le rythme respiratoire qui font partie des premiers indicateurs de l’infection au virus. Ceux-ci peuvent alerter les potentiels malades avant même les premières manifestations physiques.

L’Apple Watch et les trackers Fitbit pourraient devenir de nouvelles armes dans la lute contre le covid-19. Lorsqu’une personne est infectée par le coronavirus, des modifications apparaissent dans son corps, et ce, même avant les symptômes ressentis : fièvre, toux, céphalées, etc. Une accélération inexpliquée de la fréquence cardiaque est par exemple l’un des premiers signes qui doivent alerter.

Des scientifiques étudient la possibilité d’utiliser les bracelets et montres connectées comme des outils d’aide au diagnostic du covid-19. Leur apport serait d’autant plus décisif qu’en alertant les utilisateurs sur une potentielle infection, ces derniers pourront s’auto-isoler et se faire dépister tôt afin de réduire les risques de propagation.

L’Apple Watch pourrait détecter les premiers signes du covid-19 jusqu’à 9 jours avant les symptômes

Afin d’évaluer l’importance de l’Apple Watch et des trackers d’activité dans le diagnostic du coronavirus, une équipe de l’école de médecine de l’Université Stanford dirigée par le professeur Michael Snyder a enrôlé 5000 personnes dans une étude. L’historique des données recueilles par le tracker de 31 utilisateurs testés positifs au Covid-19 a été analysé. Sur les 31 cas, 80% avaient des données sur leurs appareils qui indiquaient une infection au moment ou avant l’apparition des symptômes. Des signes ont été détectés au moment ou avant l’apparition des symptômes (trois jours en moyenne).

Chez l’un des patients, l’équipe de Snyder a découvert que sa montre connectée avait détecté le premier signe d’infection au Covid-19 neuf jours avant que des symptômes plus évidents n’apparaissent, sachant que la période d’incubation peut aller jusqu’à deux semaines et que de nombreux patients sont totalement asymptomatiques tout en restant contagieux.

Fitbit de son côté mène ses propres recherches sur la façon dont ses trackers d’activité pourraient aider à la détection précoce du Covid-19. « Nous avons vu des changements dans les fréquences respiratoires et cardiaques, ce à quoi nous nous attendions », a déclaré Conor Heneghan responsable de l’équipe de recherche de l’entreprise. D’autres scientifiques du monde entier mènent des études similaires.

Les résultats prometteurs de plusieurs études universitaires sur la bague connectée Oura Ring ont par exemple incité la Ligue nationale de Basketball américaine à acheter 2000 exemplaires de cet objet connecté. Les joueurs et le staff des clubs de NBA doivent désormais le porter pour surveiller de près leur fréquence cardiaque et leur température.