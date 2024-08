Galaxy Tab S9 FE : la tablette Samsung est à moins de 280 €

La Galaxy Tab S9 FE fait l'objet d'une offre très intéressante chez Samsung. Fournie avec un stylet S-Pen, la tablette revient à moins de 280 euros grâce à une double promotion.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Samsung propose à ses clients une jolie réduction sur la Galaxy Tab S9 FE grâce à une double promotion. D'abord, une ODR de 100 € dont les modalités sont disponibles ici. Et ensuite un bonus de reprise de 50 € qui porte la réduction totale à 150 €. La Galaxy Tab S9 FE revient ainsi à 279 € au lieu de 429 €, avec son style S-Pen.

Ce prix devrait être encore plus bas en ajoutant la valeur de reprise éventuelle de l'appareil que vous souhaitez céder. Notez qu'il peut s'agir d'un vieux smartphone, d'une tablette, d'une montre connectée ou encore d'un PC portable fonctionnels ou non.

Dévoilée en même temps que le smartphone Galaxy S23 FE et les écouteurs Galaxy Buds FE il y a près d'un an, la Galaxy Tab S9 FE est une tablette équipée d'un écran LCD de 10,9 pouces avec une définition de 2304 x 1440 pixels, d'un processeur Exynos 1380, d'une batterie de 8400 mAh.

La puce Exynos est épaulée par une mémoire vive de 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To). Niveau photo, la Galaxy tab S9 FE dispose d'un carpteur arrière de 13 MP et d'une caméra frontale de 12 MP.

Quant à la connectivité, on peut essentiellement retrouver la norme Wi-Fi 6 AX, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et un port USB-C. La tablette tourne sous Android 13 avec une surcouche One UI 5.1.