La Samsung Galaxy Tab S9 FE est à l'honneur sur le site de la Fnac. En ce moment, la tablette de la marque coréenne accompagnée d'un étui Cover et d'un stylet bénéficie d'une réduction globale de 250 euros.

Si vous recherchez une tablette Samsung à moins de 300 euros, alors l'offre en provenance de la Fnac va sûrement attirer votre attention. Proposée sous forme de pack avec un étui Cover et un stylet S-Pen, la Galaxy Tab S9 FE disponible dans un coloris gris anthracite est 399,99 euros au lieu de 549,99 euros grâce à une remise immédiate de 150 euros de la part du site marchand.

En plus de la réduction, la tablette de la gamme Galaxy est éligible à une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu'au 29 septembre 2024 (voir conditions). Au total, la Samsung Galaxy Tab S9 FE revient alors à 299,99 euros.

Dévoilée en même temps que le smartphone Galaxy S23 FE et les écouteurs Galaxy Buds FE, la Galaxy Tab S9 FE associée à l'offre de la Fnac est une tablette équipée d'un écran LCD de 10,9 pouces avec une définition de 2304 x 1440 pixels. On peut également trouver un processeur Exynos 1380, une batterie de 8400 mAh, deux haut-parleurs, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To grâce à une carte microSD non fournie), ainsi que le système d'exploitation mobile Android avec une interface One UI. La partie APN de la tablette est composée d'une caméra arrière de 8 MP et d'une caméra frontale de 12 MP. Quant à la connectivité, celle-ci est constituée de la norme Wi-Fi 6 AX, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et d'un port USB-C.