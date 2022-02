Galaxy Tab S8 : les prix en euros des tablettes dévoilés, Samsung augmente les tarifs !

Samsung s’apprête à dévoiler une nouvelle génération de tablettes haut de gamme, les Galaxy Tab S8. Avant leur présentation officielle le 9 février prochain, nous savons déjà tout des trois modèles, dont notamment leurs prix.

Le célèbre leaker Roland Quandt a dévoilé sur son compte Twitter tous les tarifs en euros des nouvelles Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra, qui seront lancées le 9 février prochain aux côtés des Galaxy très attendus Galaxy S22.

Les tablettes de Samsung ne réservent plus aucune surprise, puisque quelques semaines avant leur présentation, des leakers dévoilaient déjà l’intégralité de leur fiche technique ainsi que les images officielles des trois tablettes. On en sait désormais plus sur leurs prix, et ceux-ci s’annoncent plus élevés que la génération précédente de 2020, les Galaxy Tab S7.

Les Galaxy Tab S8 que plus chères que les Galaxy Tab S7

Alors que les Galaxy Tab S7 avaient été lancées à partir de 699 euros, les Galaxy Tab S8 seraient, elles, lancées à partir de 749 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il faudra débourser 799 euros pour la version avec 256 Go de stockage, tandis que les versions 5G avec 128 Go et 256 Go de stockage seront respectivement proposées à 899 euros et 949 euros.

De son côté, la Galaxy Tab S8+ est également plus chère que la génération précédente, puisqu’elle débute à 949 euros, contre 899 euros pour la Galaxy Tab S7+ de 2020. Il faut compter 999 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, 1099 euros pour la version 5G avec 128 Go de stockage et 1149 euros pour la tablette avec 256 Go.

Enfin, Samsung introduit cette année une nouvelle tablette Ultra avec un écran géant de 14,6 pouces. Celle-ci voit son prix exploser par rapport aux autres modèles, puisqu’elle est vendue à partir de 1149 euros avec 8 Go de RAM et 128 de stockage. La configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera affichée à 1299 euros tandis que la version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage sera, elle, proposée à 1449 euros. Des versions 5G sont également de la partie à 1299 euros en 8+128 Go, 1449 euros en 12+256 Go et 1599 euros en 16+512 Go.

Galaxy Tab S8 8/128 : 749 euros

Galaxy Tab S8 8/256 : 799 euros

Galaxy Tab S8 8/128 5G : 899 euros

Galaxy Tab S8 8/256 5G : 949 euros

Galaxy Tab S8+ 8/128 : 949 euros

Galaxy Tab S8+ 8/256 : 999 euros

Galaxy Tab S8+ 8/128 5G : 1099 euros

Galaxy Tab S8+ 8/256 5G : 1149 euros

Galaxy Tab S8 Ultra 8/128 : 1149 euros

Galaxy Tab S8 Ultra 12/256 : 1299 euros

Galaxy Tab S8 Ultra 16/512 : 1449 euros

Galaxy Tab S8 Ultra 8/128 5G : 1299 euros

Galaxy Tab S8 Ultra 12/256 5G : 1449 euros

Galaxy Tab S8 Ultra 16/512 5G : 1599 euros

Source : Roland Quandt