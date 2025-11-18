Galaxy Tab A9+ : pour le Black Friday, la tablette Samsung passe à moins de 160 € !

La Galaxy Tab A9+ est à un petit prix dans le cadre du Black Friday chez la Fnac et Darty. La tablette Samsung fait l'objet d'une réduction de 40%.

La Fnac et Darty sont déjà en plein dans le Black Friday. En attendant le jour J, les premières offres sont déjà en ligne et seront suivies de nouvelles vagues de promotions jusqu'à début décembre. Si vous recherchez une opportunité pour acheter une tablette à petit prix, la Galaxy Tab A9+ est à un prix très intéressant.

Au lieu de 260,99 €, elle est à 159,99 € sur le site de la Fnac, soit une réduction d'environ 40%. Cette offre concerne la version avec 64 Go de stockage. Si vous avez besoin de plus d'espace, celle avec 128 Go de mémoire interne est à 189,99 € chez Darty au lieu de 299,99 € habituellement.

Galaxy Tab A9+ : une tablette confortable à petit prix

La Galaxy Tab A9+ est une tablette d'entrée de gamme équipée d'une puce Snapdragon 695. Celle-ci est épaulée par 4 Go ou 6 Go de RAM respectivement pour les versions 64 Go et 128 Go. Cette association offre des performances très correctes pour les usages classiques du quotidien. Notez que la tablette dispose d'un slot SD pour étendre sa capacité de stockage.

Si vous recherchez une tablette fonctionnelle pour naviguer, aller sur les réseaux sociaux, communiquer avec vos proches ou encore pour regarder des films et séries, ce modèle convient largement. Il dispose par ailleurs d'un écran confortable de 11 pouces, en définition 1920 x 1200 px.

Pour ce qui est de l'autonomie, la Galaxy tab A9+ dispose d'une batterie de 7040 mAh qui peut tenir facilement deux jours. Enfin, à l'instar de la plupart des tablettes, elle n'est pas conçue pour faire des prouesses en photo, mes ses capteurs de 8 MP et de 5MP situés respectivement à l'avant et à l'arrière sont correctes dans les bonnes conditions de luminosité, et notamment pour les appels vidéo.