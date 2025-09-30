Galaxy Tab A11 : la dernière tablette Samsung est déjà moins chère chez Boulanger

À peine lancée en France et déjà en promotion ! Sur le site e-commerce français, la nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab A11 bénéficie d'une réduction globale de 40 euros par rapport à son prix conseillé.

Quelques heures seulement après avoir été lancée officiellement par Samsung, la Galaxy Tab A11 fait déjà l'objet d'une offre promotionnelle chez Boulanger. Proposée dans un coloris gris, la tablette Samsung incluant 64 Go de stockage est à 159,99 euros au lieu de 179,99 euros.

La réduction de 20 euros se fait lorsque le produit est ajouté au panier. Une autre remise de 20 euros peut être obtenue grâce à un bonus de reprise à valoir sur un ancien appareil usagé. Au total, la Tab A11 de la gamme Galaxy revient donc à 139,99 euros.

Concernant ses principales caractéristiques, la Galaxy Tab A11 est équipée d'un écran LCD de 8,7 pouces avec une définition de 1340 x 800 pixels et une densité de près de 179 ppp. La tablette tactile Samsung associée à l'offre Boulanger est également dotée d'un processeur Mediatek Helio G99, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 2 To (grâce à une carte microSD non fournie) et de deux haut-parleurs intégrés.

L'ensemble est alimenté par une batterie de 5100 mAh avec charge à 15W et fonctionne sous le système Android 15 avec une interface One UI. Du côté de la partie photo/vidéo, on retrouve un capteur arrière de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP.

La connectivité de la tablette est assurée par la présence d'un port USB Type-C, d'une prise casque, de la reconnaissance faciale, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi. Enfin, la Galaxy Tab A11 de Samsung mesure 21.1 x 0.8 x 12.47 cm et affiche un poids de 335 grammes.