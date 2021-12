Galaxy S8 : Samsung déploie une dernière mise à jour Android de sécurité

Les Galaxy S8 et S8+ reçoivent une nouvelle mise à jour surprise. Quelques mois après la fin du support logiciel promis par Samsung, une nouvelle version du firmware comprenant le patch de sécurité Android de novembre 2021 a fait son apparition sur les smartphones en France. On vous explique comment l'installer sur votre téléphone.

Les Galaxy S8 et S8+, les anciens fleurons de Samsung, ont été déclarés officiellement obsolètes en mai dernier. Quatre années après leur arrivée dans les magasins, les deux smartphones sont en effet parvenus au bout du support logiciel promis par la marque sud-coréenne. Les Galaxy S8 ne devaient donc, théoriquement, plus recevoir de mises à jour.

Pourtant, Samsung a décidé de maintenir à jour les deux téléphones pendant encore quelques mois. En juillet 2021, le géant de Séoul a déployé une mise à jour intitulée G95xFXXUCDUE sur toutes les unités encore en circulation dans le monde. Le firmware alors proposait le patch de sécurité Android de mai 2021 mais n'offrait évidemment aucune nouvelle fonctionnalité.

Comment installer la mise à jour de novembre 2021 sur les Galaxy S8 ?

Á la surprise générale, Samsung ne s'est pas arrêté là. Le fabricant sud-coréen vient de lancer le déploiement d'une nouvelle mise à jour sur les Galaxy S8 en France. Intitulée G95xFXXUCDUK1, la mise à jour devrait débarquer dans d'autres pays dans les jours à venir. Pour vérifier si le firmware est déjà proposé sur votre terminal, on vous conseille de suivre la procédure ci-dessous :

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Appuyez sur À propos de l’appareil

Sélectionnez maintenant Mise à jour logicielle

Si elle est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions fournies par votre Galaxy S8

Sans surprise, ce firmware ne propose pas non plus de nouvelles fonctionnalités. Samsung se contente d'ajouter le patch de sécurité Android du mois de novembre 2021. Le correctif permet de protéger votre smartphone contre les dernières failles repérées dans le système d'exploitation de Google. On vous conseille évidemment de l'installer dès que possible sur votre terminal.