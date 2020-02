Galaxy S8, Note 8 : pas de mise à jour Android 10, c’est officiel !

Les Galaxy S8, S8 Plus et les Galaxy Note 8 n’ont pas droit à la mise à jour Android 10, annonce finalement Samsung. Les trois smartphones ont déjà bénéficié de deux mises à jour majeures de l’OS Android, à savoir Android Pie et Android Oreo. Sans surprise, il sont donc arrivés au bout du support logiciel promis par le constructeur.

En novembre 2019, le service clientèle allemand de Samsung a annoncé l’arrivée imminente d’Android 10 sur les Galaxy S8 et S8 Plus. Quelques semaines plus tard, des représentants du SAV de Samsung ont surenchéri en assurant que la mise à jour sera aussi déployée sur les Galaxy Note 8 dans le courant de l’année 2020. Finalement, il s’avère que le service clientèle de la marque a propagé de fausses informations, rapportent nos confrères de SamMobile ce 26 février 2020.

Le média a pu interroger des représentants Samsung en marge de la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy S20. Les représentants ont fermement démenti les assertions du service clientèle. Non, la mise à jour Android 10, accompagné de la surcouche One UI 2.0, ne sera pas proposée sur les deux smartphones haut de gamme lancés en 2017. « C’est encore un cas classique où la main gauche ne sait pas ce que fait la droite » s’amuse SamMobile.

Ce n’est pas vraiment une surprise. Samsung n’avait pas intégré les trois smartphones à son calendrier de déploiement officiel de la mise à jour Android 10. De plus, les trois terminaux ont déjà pu installer Android Oreo et Android Pie. Comme promis, la marque offre toujours deux mises à jour Android majeures sur ses appareils haut de gamme. Proposer une troisième mise à jour majeure n’est pas dans les habitudes du constructeur. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le SAV de Samsung annonce à tort l’arrivée de certaines mises à jour.

Source : SamMobile