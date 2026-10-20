Galaxy S27 : Samsung aurait trouvé une parade pour limiter la hausse des prix liée à la RAM

C’est la même chanson depuis des mois, mais elle est malheureusement vraie : le coût de la RAM ne cesse d’augmenter et l’inflation frappe de plein fouet le marché des smartphones. Samsung pourrait donc jouer sur deux paramètres afin d’essayer de contenir l’augmentation des prix de départ de sa future gamme Galaxy S27.

Galaxy S27 Ultra
Crédit : Android Headlines

Décidément, le flot des rumeurs à propos des prochains flagships de Samsung ne semble pas près de se tarir. La sortie de la gamme Galaxy S27 n’est pas attendue avant quelques mois – bien qu’elle puisse être avancée par rapport au calendrier habituel –, mais les indiscrétions s’accumulent et plusieurs hypothèses peuvent en être tirées.

La première est celle de deux sous-groupes au sein de la série : le premier composé des Galaxy S27 et Galaxy S27+ ; le second des Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra. Les fuites évoquent par exemple un nouveau design pour les modèles Pro et Ultra, une caméra selfie carrée inédite pour ces deux variantes, ainsi qu’un meilleur écran.

La seconde hypothèse que suggèrent les rumeurs, c’est une hausse inéluctable des prix. Mais Samsung aurait une solution pour contenir la flambée des prix de certains modèles – une inflation n’épargnant aucun constructeur sur le marché et que l’on doit principalement à la crise des composants, à commencer par la RAM.

Samsung pourrait jouer sur ces deux paramètres pour contenir la flambée des prix

L’explosion des prix de la RAM a déjà eu, par deux fois, des répercussions sur les Galaxy S26 : à leur sortie, ils étaient environ 100 euros plus chers que leurs prédécesseurs en fonction de la configuration. Puis le géant sud-coréen a de nouveau gonflé leurs tarifs début octobre.

La série noire semble se poursuivre avec les Galaxy S27. Une fuite précédente révélait que Samsung proposerait les mêmes options de configurations que pour la gamme Galaxy S26. Évidemment, avec le coût de la RAM qui ne cesse d’augmenter, cela devrait encore se répercuter sur les futurs flagships de la marque.

C’est pourquoi, pour contenir au mieux les prix de départ, Samsung pourrait finalement proposer de nouvelles options de configuration selon le leaker @kro_roe. Sur X (ex-Twitter), il déclare que les Galaxy S27 et Galaxy S27+ seront également disponibles avec 8 Go de RAM.

Toujours d’après le Twittos, Samsung pourrait également jouer sur le stockage UFS : les modèles avec 8 Go de RAM auraient, par exemple, des versions plus anciennes ou moins rapides. Ces décisions, si elles se vérifient, auront forcément des conséquences sur les performances.


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