Samsung pourrait sortir son Galaxy S27 beaucoup plus tôt que prévu

Samsung aurait déjà presque fini la phase de pré-production de son futur flagship. Résultat, le Galaxy S27 pourrait être dévoilé plus tôt qu’à l’accoutumée, dès le début de l’année 2027. Néanmoins, il reste encore plusieurs problèmes à résoudre pour le constructeur coréen.

samsung galaxy s26 ultra test

L’automne s’installe officiellement et, avec lui, la traditionnelle question de la date de sortie du prochain Galaxy S. Si l’on est encore loin de connaître le jour précis où Samsung nous dévoilera son Galaxy S27, on connaît généralement déjà la fenêtre de sortie du smartphone. Comme chaque année, il y a de fortes chances que celui-ci voit le jour au mois de février 2027, la firme n’ayant que rarement poussé vers le mois de mars.

Mais il semblerait que celle-ci soit en avance sur son planning cette année. C’est en effet ce que rapporte le leaker yeux1122, souvent bien informé sur les petits secrets en interne de Samsung. Selon lui, on pourrait voir débarquer le prochain flagship coréen plus tôt qu’à l’accoutumée, puisque le constructeur serait lui-même en avance sur son planning de production.

Sur le même sujet — Le Galaxy S27 Ultra privé de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ? Samsung rencontrerait des problèmes avec la puce de Qualcomm

Samsung pourrait dévoiler le Galaxy S27 début 2027

Selon ce même leaker, Samsung aurait déjà finalisé la sélection des composants pour son prochain smartphone premium. Cela signifie qu’il ne reste plus à la firme qu’à amasser une quantité nécessaire pour lancer la production de masse. Une situation qui permet à yeux1122 d’estimer que le Galaxy S27 pourrait être présenté au grand public dès le mois de janvier 2027, « février au plus tard ». On peut donc s’attendre à ce que si la présentation a lieu en février, il s’agisse plutôt du début du mois.

Mais attention à ne pas trop s’emballer. Il reste encore à Samsung quelques difficultés à surmonter, à commencer par le choix du stockage et de la RAM. Le constructeur souhait initialement passer à l’UFS 5.0 et la LPDDR6 pour ces derniers, mais, au vu de la situation, cela reviendrait à faire grimper significativement les prix. Il se peut que le constructeur fasse des compromis sur d’autres aspects, et que le futur flagship ne soit finalement pas si différent de l’actuel.


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