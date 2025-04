Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra : Samsung brade ses smartphones et vous offre un cadeau !

Vous voulez le meilleur smartphone Android mais vous attendez un belle offre pour craquer ? Vous êtes au bon endroit. En ce moment, Samsung propose toute une série de promotions méga intéressantes sur ses modèles haut de gamme de la série S25. On vous explique comment obtenir votre smartphone au prix le moins cher possible tout en recevant soit une Galaxy Watch 7, soit des Galaxy Buds 3.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Sortis en février 2025, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra se sont très vite imposés comme les meilleurs smartphones Android du moment. Beaux, performants et surtout intelligents, ces modèles profitent des toutes dernières technologies pour vous en mettre plein la vue.

Bien évidemment, cette débauche de nouveautés a un coût. Heureusement, il existe une astuce pour baisser considérablement les prix des flagships de la marque coréenne. Pour se faire, il faut se rendre sur le site officiel de la marque. Vous pourrez profiter de plusieurs offres promotionnelles cumulables. Mais attention car certaines de ces promotions se terminent le 29 avril ! N'attendez pas pour passer à l’action.

Voici l’ensemble des promotions disponibles sur les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra :

100 € de réduction avec le code promo MYPHONE sur le Galaxy S25

avec le sur le Galaxy S25 150 € de réduction avec le code promo MYPHONE sur les Galaxy S25+ et S25 Ultra

avec le sur les Galaxy S25+ et S25 Ultra 70 € remboursés par Samsung sur le Galaxy S25

par Samsung sur le Galaxy S25 100 € remboursés par Samsung sur le Galaxy S25+

par Samsung sur le Galaxy S25+ 150 € remboursés par Samsung sur le Galaxy S25 Ultra

par Samsung sur le Galaxy S25 Ultra une montre connectée Galaxy Watch 7 offerte , d’une valeur de 320 €, pour l'achat du S25 Ultra

, d’une valeur de 320 €, pour l'achat du S25 Ultra des écouteurs Galaxy Buds 3 offerts , d’une valeur de valeur 150 €, pour l'achat du S25 ou du S25+

, d’une valeur de valeur 150 €, pour l'achat du S25 ou du S25+ 100 € de bonus reprise pour l'achat du S25 ou du S25+

pour l'achat du S25 ou du S25+ 150 € de bonus reprise pour l'achat du S25 Ultra

pour l'achat du S25 Ultra Gemini Advanced et 2 To d’espace de stockage en ligne offerts pendant 6 mois d’une valeur de 131 €

Non, vous ne rêvez pas. Ce sont bien toutes ces promotions qui sont disponibles actuellement sur le site officiel de Samsung pour vous offrir un smartphone de la série Galaxy S25 à petit prix.

Et si vous voulez craquer sur d’autres produits Samsung, vous pouvez bénéficier en ce moment du code promo SAMSUNG10. Disponible seulement jusqu’au 28 avril inclus, ce code vous permet de bénéficier de 10 € de remise immédiate tous les 100 € d'achat dans la limite de 300 € de remise immédiate.

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra : plus intelligents que jamais

Comme chaque année, Samsung met tout en œuvre pour proposer les meilleurs smartphones Android du moment, voir les meilleurs smartphones tout court !

Pour 2025, la marque sud-coréenne unifie la puissance de ses flagships autour d’un même processeur : le Snapdragon 8 Gen 3 Elite, gravé en 3 nm. Chaque appareil bénéficie également d’un minimum de 12 Go de RAM pour s’assurer des performances haut de gamme peu importe le modèle choisi.

Mais c’est sur le terrain de l’intelligence artificielle que Samsung s’affirme comme le constructeur le plus innovant. Le constructeur propose une nouvelle approche de l’assistance numérique, combinant Gauss (sa propre IA), Google Gemini et Bixby dans un assistant nouvelle génération, bien plus fluide, intuitif et pertinent au quotidien.

Cette intégration permet des fonctionnalités concrètes, pensées pour améliorer l’expérience utilisateur :

recherche contextuelle via l’option “Entourer pour chercher” (textes, images, concepts…),

création automatique de vidéos souvenir,

suppression intelligente des bruits indésirables dans les enregistrements,

sélection automatisée de la “meilleure pose” sur vos clichés,

tri dynamique des notifications et contenus les plus pertinents.

Pour Samsung, l’IA est bien plus qu’un gadget marketing. Elle s’ancre dans un usage quotidien utile et fluide, là où d’autres marques (Apple pour ne pas les nommer) peinent à concrétiser leurs promesses.

Côté affichage, Samsung reste fidèle à son excellente réputation avec des écrans Dynamic AMOLED 2X sur les trois modèles. On retrouve ainsi une dalle Full HD+ (2340 x 1080 px) de 6,2 pouces sur le Galaxy S25 et 6,7 pouces pour le Galaxy S25+ainsi qu'un écran de 6,9 pouces QHD+ (3120 x 1440 px) pour le Galaxy S25 Ultra.

C’est sur le volet photo que le S25 Ultra se démarque grandement des S25 et S25+ avec quatre capteurs impressionnants : un grand angle de 200 MP, un ultra grand angle de 50 MP avec fonction macro, un téléobjectif x5 de 50 MP et un téléobjectif x3 de 10 MP. Sur les S25 et S25+ ont retrouve tout de même un module triple capteur d’excellente qualité avec un grand angle de 50 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif x3 de 10 MP. Enfin, sur les trois modèles on retrouve la même caméra frontale de 12 MP.

En ce qui concerne l’autonomie, chaque modèle s’équipe d’une batterie en adéquation avec sa taille. Pour le S25, la batterie est de 4000 mAh avec recharge rapide 25W. Pour le S25+, on passe à 4900 mAh avec recharge rapide 45W. Et pour le S25 Ultra, on profite d’une batterie d’une grande capacité de 5000 mAh avec recharge rapide 45W.

Tous bénéficient d’une certification IP68, leur assurant une protection renforcée contre l’eau et la poussière. Enfin, les 7 ans de mises à jour Android inclus vous assure de pouvoir garder votre smartphone de très nombreuses années tout en profitant chaque année des dernières innovations logicielles mais aussi des patchs de sécurité indispensables pour rester à l’abri des arnaqueurs en tout genre.