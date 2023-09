Galaxy S24 : la fiche technique s’enrichit de bonnes et de mauvaises nouvelles

Plusieurs informations ont fuité sur les Galaxy S24 attendus pour janvier prochain. Certaines sont plutôt encourageantes, tandis que d'autres déçoivent carrément. On fait le point.

Vous reprendrez bien un peu de Galaxy S24 ? Nous sommes encore à quelques mois de leur présentation officielle, attendue pour janvier 2024, mais ça n'empêche pas les informations d'affluer. Bien sûr, elles restent à l'état d'hypothèses. Par exemple, il est possible que l'écran du Galaxy S24 Ultra soit plus petit que celui du S23 Ultra. D'autres bonnes nouvelles ont été avancées : le Galaxy S24+ aurait une meilleure définition d'écran que son prédécesseur tandis que la gamme des S24 profiterait d'une batterie plus grosse et plus endurante.

Plus récemment, le leaker reconnu Revegnus, ou @Tech_Reve sur X (Twitter), partage plusieurs caractéristiques des futurs smartphones de Samsung. Il confirme que seul le S24 Ultra aura un processeur Snapdragon 8 Gen 3 partout dans le monde. Rappelons qu'on s'attend à ce que le S24 standard intègre une puce Exynos. Toujours selon lui, les variantes se présenteraient comme suit :

Galaxy S24 et S24+ : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage .

: ou . Galaxy S24 Ultra : 16 Go de RAM et 256 Go de stockage ou 16 Go de RAM et 2 To de stockage.

La répartition étonne. Il est plus probable que les S24 et S24+ offrent aussi une version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage par exemple, voire 1 To. Quoi qu'il en soit, les révélations ne s'arrêtent pas là et celles qui suivent ne sont pas bonnes.

La fiche technique des Galaxy S24 se précise et certaines informations sont décevantes

Alors qu'on s'attendait à ce que Samsung propose une recharge maximale à 65W, c'est la douche froide : elle serait de 25W pour le S24 et de 45W pour les deux modèles au-dessus. Pas d'amélioration à ce niveau donc. Et les mauvaises nouvelles continuent.

Celle-ci provient d'un autre leaker fiable, Ice Universe (@UniverseIce) : Samsung pourrait supprimer le zoom optique x10 sur le S24 Ultra. Il a cependant effacé son post depuis en précisant qu'il devait creuser le sujet. Espérons que cela se révèle faux.

Nous le répétons : toutes ces informations sont à prendre au conditionnel. Dans la mesure où elles proviennent de sources généralement très bien renseignées, il y a cependant pas mal de chances qu'elles se révèlent exactes.