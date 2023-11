Galaxy S24 Ultra : le vrai téléphone apparaît en images pour la première fois, voici tout ce qui change

Les premières photos présumées du futur Galaxy S24 Ultra sont apparues sur la Toile, et à ce que l’on peut voir, Samsung a pris une direction bien différente avec cette nouvelle génération par rapport aux précédentes.

Depuis plusieurs mois maintenant, nous avons droit à différents rendus 3D plus ou moins réussis des futurs smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S24. Bien que ceux-ci nous donnaient déjà un excellent aperçu de ce à quoi allaient ressembler les appareils, nous n’avions jusqu’à présent pas eu la chance d’admirer les vrais téléphones.

Cependant, grâce à @DavidMa05368498 sur X, on a désormais droit aux premières images du Galaxy S24 Ultra. Celles-ci viennent confirmer l’ensemble des fuites précédentes, qui annonçaient toutes que Samsung allait procéder à certains changements au niveau du design de l’appareil.

Quels changements de design pour le Galaxy S24 Ultra ?

Tout d’abord, l'image de l'arrière du téléphone présente une configuration avec 4 caméras, comme sur l'ancien modèle, chaque objectif étant logé dans son propre anneau métallique. Cependant, les changements se trouvent plutôt à l’avant et sur les côtés.

Comme l’avaient prédit plusieurs rapports, le Galaxy S24 Ultra adopte cette fois-ci des bordures en titane, comme les derniers iPhone 15 Pro ou le Xiaomi 14 Pro le plus haut de gamme. Il est difficile de dire avec précision s’il s’agit bien de titane sur la photo, mais les tranches ont bien l’air différentes de la génération précédente.

Le leaker Ice Universe annonce d’ailleurs que ce coloris sera nommé « titanium gold ». Notons aussi l’apparition d’un nouvel espace sous le bouton d'alimentation, qui accueillera de nouvelles antennes réseau, ainsi que probablement une puce UWB plus performante.

Un autre changement majeur sera surtout l’homogénéisation des bordures tout autour de l’écran à l’avant, grâce notamment à l’aplatissement de la dalle. Samsung va bien abandonner l’écran incurvé que l’on retrouvait maintenant depuis plusieurs années sur ses smartphones haut de gamme, et opter plutôt pour un écran plat. Toutes les bordures seront désormais identiques, ce qui signifie que le Galaxy S24 Ultra dispose de bordures moins épaisses en haut et en bas, mais plus grosses sur les côtés par rapport au Galaxy S23 Ultra actuel.