Galaxy S24 : voici quels cadeaux Samsung va offrir pour les précommandes des smartphones

Alors que nous sommes encore à quelques semaines du lancement officiel des Galaxy S24, nous savons déjà presque tout des smartphones, et même ce qu’il faut attendre des bonus de précommande.

Les Galaxy S24 seront présentés le 17 janvier prochain, mais avant cela, il semblerait que certains magasins du géant coréen ont déjà dévoilé quelques informations encore confidentielles à leur sujet. Sur X (Twitter), un utilisateur nommé @DontMatterToYou a partagé une photo d’un stand dans un magasin Galaxy, dans lequel les employés ont déjà affiché une image officielle du Galaxy S24 Ultra.

En plus de cela, une source interne à Samsung aurait déjà dévoilé à un internaute quels bonus de précommande va offrir la société pour l’achat des smartphones. Ceux-ci devraient être assez similaires à ce que Samsung avait déjà proposé pour les Galaxy S23 l’année dernière.

Quels bonus de précommande pour les Galaxy S24 ?

Si l’on en croit Landsk, un utilisateur du réseau social sud-coréen Naver, Samsung va permettre aux acheteurs qui précommandent les Galaxy S24 de bénéficier gratuitement de deux fois plus de stockage.

En d’autres termes, si vous achetez le Galaxy S24 avec 128 Go de stockage, vous bénéficierez gratuitement d’une mise à jour vers la version avec 256 Go de stockage, vous permettant ainsi d’économiser quelques dizaines d’euros.

Pour rappel, presque tous les Galaxy S24 devraient être lancés à des tarifs moins élevés que la génération précédente. Le Galaxy S24 débutera par exemple à 899 euros pour la version avec 128 Go de stockage, soit 60 euros de moins que le Galaxy S23 l’année dernière. Seule la version de base du Galaxy S24 Ultra avec 256 Go de stockage verra son prix augmenter de 30 euros pour atteindre 1449 euros, mais c’est probablement à cause du passage de 8 à 12 Go de RAM par rapport au Galaxy S24 Ultra précédent.

Samsung prévoirait également d’offrir aux premiers acheteurs des réductions sur l’achat de Galaxy Watch ou encore des Galaxy Buds FE, de quoi permettre aux utilisateurs de profiter de plus d’appareils de l’écosystème Samsung à un prix réduit. Et vous, comptez-vous précommander les Galaxy S24 ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.