Galaxy S23 : voici les images officielles des smartphones, des semaines avant le lancement

Alors que les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ne sont pas attendus avant plusieurs semaines, plusieurs images des appareils viennent déjà d’être publiées sur un site coréen. Elles dévoilent en détail tous les coloris des smartphones.

Hier, nous apprenions que les Galaxy S23 seraient disponibles en quatre coloris différents : Phantom Black, Botanic Green, Misty Lilac et Cotton Flower. Désormais, on sait enfin à quoi vont ressembler ces différentes teintes. En effet, un internaute vient de publier les images officielles des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra sur un site coréen, plusieurs semaines avant la présentation officielle par Samsung.

Il ne s’agit pas exactement de la première fois que nous avons l’occasion d’apercevoir les Galaxy S23, puisque quelques images promotionnelles avaient été partagées à la fin du mois dernier, mais ces nouvelles images en haute définition nous donnent au moins une meilleure idée de ce à quoi vont ressembler tous les coloris.

Les Galaxy S23 auront tous droit aux mêmes coloris

Contrairement à la génération précédente, les trois smartphones de la série S23 auront cette fois-ci tous droit aux quatre mêmes coloris. Pour rappel, l’année dernière, les Galaxy S22 et S22+ étaient arrivés en noir, vert, rose et blanc, tandis que le Galaxy S22 Ultra avait été commercialisé en noir, bordeaux, vert et blanc.

Les nouveaux Phantom Black, Botanic Green, Misty Lilac et Cotton Flower ne seraient que les coloris qui seront disponibles chez tous les revendeurs. Comme c’est souvent le cas avec Samsung, les nouveaux flagships devraient profiter de coloris exclusifs au site officiel, c’est-à-dire que vous devrez commander directement sur la boutique Samsung pour les obtenir.

L’année dernière, Samsung avait ainsi proposé ses Galaxy S22 et S22+ sur son site officiel en bleu, jaune, violet et gris (avant de sortir un nouveau coloris lavande plus tard dans l’année), tandis que le Galaxy S22 Ultra était disponible en ligne en bleu, gris et rouge. Il reste à voir quels seront les coloris exclusifs que Samsung proposera avec ses Galaxy S23. Pour en savoir davantage, il faudra peut-être patienter jusqu’à la date de la conférence officielle, le 1er février prochain. Cependant, comme c’est souvent le cas avec Samsung, il est probable que toutes les informations soient dévoilées d’ici là.

Source : fmkorea