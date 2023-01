Galaxy S23 : un modèle avec 1 To de stockage est également prévu

Plus les jours passent et plus les fiches techniques de tous les Galaxy S23 se dévoilent. Désormais, nous savons que le modèle le plus cher de la série sera équipé de 1 To de stockage, comme la génération précédente.

Il y a quelques jours, un leaker avait levé le voile sur la plupart des configurations de stockage qui seront disponibles pour la série S23, et ce dernier vient désormais de donner quelques précisions. Le leaker @Ahmedqwaider888 a tout d’abord annoncé que tous les Galaxy S23 profiteront de la dernière génération de mémoire vive de Samsung, la LPDDRX.

On sait que le Galaxy S23 classique arrivera avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go, ou 256 Go de stockage, mais le leaker précise que la version avec seulement 128 Go de stockage ne sera pas disponible dans beaucoup de pays. Il semblerait que celle-ci fasse bien son chemin vers l’Europe, puisque c’était Roland Quandt qui avait dévoilé l’existence d’une telle configuration, probablement sur le marché Allemand.

Le Galaxy S23 Ultra arrive avec jusqu’à 1 To de stockage

De son côté, le Galaxy S23+ sera proposé avec 8 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage, ce qui est une première sur ce smartphone. Pour rappel, les années précédentes, les Galaxy S22 et S22+ plafonnaient tous les deux à 256 Go de stockage.

C’est évidemment le Galaxy S23 Ultra qui sera le mieux équipé. Ce dernier aura droit à une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cependant, on trouvera également une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et une autre avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. La bonne nouvelle pour les amateurs de photos, c’est qu’il pourra même être configuré avec 1 To de stockage, exactement comme le Galaxy S22 Ultra de l’année dernière.

Pour rappel, ce dernier était proposé à pas moins de 1659 euros chez nous sur le site officiel de Samsung. Cette année, on sait que le géant coréen pourrait augmenter les prix, et on pourrait donc encore plus se rapprocher des 2000 euros. Quoi qu’il en soit, ce Galaxy S23 Ultra profitera également de coloris exclusifs sur le site de Samsung : gris, bleu clair, vert clair et rouge.