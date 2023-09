Galaxy S23 FE : on en sait plus sur le prix du smartphone, à quoi s’attendre

Le prochain smartphone de Samsung, le Galaxy S23 FE, pourrait bien être un peu plus abordable que les générations précédentes, si l’on en croit les informations partagées par nos confrères de MySmartPrice.

Lors de sa sortie au début de l’année dernière, le Galaxy S21 FE avait été beaucoup critiqué à cause de son prix, jugé beaucoup trop élevé. Il fallait débourser près de 759 euros en France pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, quand les Galaxy S22 et S22+ les plus récents bénéficiaient déjà d’offres de réductions les faisant passer à des tarifs similaires.

Contrairement aux générations précédentes, le Galaxy S21 FE n’était plus considéré comme un excellent rapport qualité-prix, mais cela pourrait peut-être changer pour la nouvelle itération, le Galaxy S23 FE, qui devrait arriver dès le 4 octobre prochain. MySmartPrice a partagé ce qu’il croit être le prix du smartphone aux États-Unis, ce qui peut donc déjà nous donner une idée de son tarif en France.

Le Galaxy S23 FE est moins cher que le Galaxy S21 FE

D’après les informations partagées par nos confrères, le Galaxy S23 FE sera affiché à 599 dollars à sa sortie, soit une baisse de 100 dollars par rapport au Galaxy S21 FE précédent. En Europe, Samsung avait été contraint d’augmenter les tarifs des Galaxy S23 au début de l’année, mais pourrait donc changer de stratégie sur son modèle Fan Edition.

Compte tenu du tarif revu à la baisse aux États-Unis, on peut également s’attendre à une petite baisse en France, mais il se pourrait également que Samsung choisisse de conserver le même tarif que l’année précédente. On sait par exemple que Google va lui augmenter le prix de son Pixel 8 Pro chez nous, alors qu’aucune hausse n’est prévue outre-Atlantique.

MySmartPrice en profite également pour révéler le prix des Galaxy Buds FE, que nous évoquions dans un rapport précédent. Ceux-ci couteraient 99 dollars, et il faut donc également s’attendre à un tarif d’environ 100 euros chez nous. Il reste maintenant à attendre la semaine prochaine pour tout savoir au sujet des nouveaux Galaxy S23 FE et Galaxy Buds FE, sans oublier les nouvelles tablettes Galaxy Tab S9 FE.