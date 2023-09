Galaxy S23 FE : une nouvelle fuite confirme son design en 360°, plus de doute possible

Une énième fuite vient confirmer le design complet du Galaxy S23 FE, dont la sortie ne devrait désormais plus tarder. C’est cette fois Evan Blass qui nous livre un aperçu en 360 degrés du prochain smartphone de Samsung, venant confirmer au passage les autres rendus sortis ces dernières semaines.

C’est au mois de juin que les premières images du Galaxy S23 FE fuitent sur la toile. Alors que la sortie du smartphone était encore un point d’interrogation au sein de l’industrie, ces dernières venaient confirmer que Samsung travaille bel et bien sur le projet d’une part, et d’autre part que la formule adoptée il y a déjà quelques itérations viendrait de nouveau s’appliquer sur ce modèle milieu de gamme. Une nouvelle fuite est d’ailleurs venue confirmer ces premiers rendus la semaine dernière.

Vous n’en avez pas eu assez ? Ça tombe bien, le leaker Evan Blass est revenu à la charge, cette fois avec un aperçu à 360 degrés du Galaxy S23 FE. Il n’y a, finalement, pas grand-chose de plus à rajouter par rapport aux précédentes fuites : il s’agit du même design, avec ses bords incurvés et son module photo à trois capteurs à l’arrière. On notera que le coloris présenté ici est le noir, mais que le smartphone sera également commercialisé en blanc, vert menthe et violet.

La sortie du Galaxy S23 FE approche à grands pas

Nous ne devrions donc pas avoir de grandes surprises du point du design du Galaxy S23 FE lors de sa présentation, qui devrait normalement avoir lieu dans les prochains jours, bien que Samsung n’ait pas encore communiqué officiellement sur la chose. En attendant, nous ne pouvons que réviser sa fiche technique, elle aussi en fuite depuis plusieurs semaines, en attendant d’en avoir la confirmation.

Selon les diverses informations parues sur le web, le Galaxy S23 FE devrait donc arborer un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Il devrait embarquer une batterie de 4370 mAh compatible avec la charge 25W, ainsi qu’un processeur Exynos 2200 de notre côté du globe. Ce dernier sera accompagné au choix de 6 ou Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.