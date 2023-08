Samsung a officialisé Samsung Food, une plateforme conçue pour vous aider à préparer des recettes personnalisées, mais aussi à planifier vos repas. Compatible avec de nombreux appareils électroménagers de la marque, Samsung Food promet d’être l'assistant, grâce à l’intelligence artificielle.

Samsung Food est une application dédiée à la cuisine et à la santé proposée dans 104 pays et en huit langues, dont le Français. L’application puise dans un répertoire de 160 000 recettes pour aider les utilisateurs « à découvrir de nouveaux plats, à créer des plans de repas sur mesure ou encore, à commander des ingrédients en ligne ». Mieux encore, le service permettra prochainement de centraliser le contrôle des appareils connectés tels que le Bespoke Refrigerator Family Hub Plus présenté lors du CES 2022. L’application intègre bien évidemment une composante sociale et permet de « partager vos recettes préférées sur les réseaux sociaux ».

L’intégration de l’IA dans ses lignes de produits électroménagers a débuté après le rachat de l’application Whisk, en 2019. En plus de mettre la main sur une énorme base de données de recettes culinaires, l'acquisition a aussi permis de s’approprier Food AI, une IA qui « suggère des repas en fonction des préférences de l’utilisateur et des aliments de saison ». Les utilisateurs peuvent, par exemple, convertir une recette en version végétarienne ou apporter des modifications pour créer « une recette plus équilibrée sur le plan nutritionnel, créer des recettes fusion, comme des versions coréennes de plats italiens, ou encore ajuster le niveau de facilité des recettes ».

Samsung utilise l’IA pour faciliter la planification et la préparation de vos repas

À terme, Samsung Food constituera ainsi le chaînon manquant entre les smartphones et l’équipement électroménager de la compagnie. Les utilisateurs peuvent d'ores et déjà enregistrer des recettes depuis n’importe quel appareil connecté, du smartphone au frigo en passant par une tablette, après quoi l’appli analyse les recettes, standardise leur format et les organise pour créer des listes de courses en fonction des ingrédients.

Dans un avenir proche, Samsung Health sera directement intégré dans Food, ce qui permettra aux utilisateurs de gérer au mieux leur régime alimentaire. « La synchronisation transparente d'informations telles que l'IMC, la composition corporelle et la consommation de calories avec Samsung Food aidera les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de santé et à maintenir une alimentation équilibrée ».

Source : Samsung