Galaxy S22 : 20% des utilisateurs de smartphones Android veulent acheter le nouveau modèle

Les Galaxy S22 font partie des smartphones les plus attendus de 2022, et une étude de SellCell a révélé qu’un nombre impressionnant d’utilisateurs Android envisageaient de passer sur la nouvelle génération.

Après avoir interrogé près de 11 000 utilisateurs de smartphones Android aux États-Unis, SellCell a pu constater dans sa dernière étude que 20 % souhaitaient acheter les nouveaux Galaxy S22 qui seront présentés le 9 février prochain. Parmi les nouveautés les plus attendues, on peut citer le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, bien que les modèles européens embarquent, eux, un Exynos 2200 conçu en partenariat avec AMD.

On peut également citer le nouveau design du Galaxy S22 Ultra, qui s’inspirera cette année des anciens smartphones de la gamme Note puisqu’il disposera d’un stylet intégré. Les nouveaux modèles de Samsung ne sont pas révolutionnaires, mais ceux-ci semblent attirer de nombreux clients, et un modèle en particulier se démarque des autres.

Le Galaxy S22 Ultra est déjà le modèle le plus populaire avant son lancement

En effet, dans son étude, SellCell a dévoilé que parmi les 20 % de propriétaires de smartphones Android voulant acheter un Galaxy S22, 44,4 % d’entre eux opteront pour le modèle le plus haut de gamme, le Galaxy S22 Ultra. Le S22 standard, le modèle le plus petit, est le deuxième appareil le plus populaire, avec 30,1 %, tandis que 25,5 % des utilisateurs du S22 choisiront le modèle de milieu de gamme S22+.

Certains acheteurs semblent déjà se préparer à changer d’appareil, puisque le marché américain a enregistré une forte hausse des reprises du Galaxy S21 Ultra au cours des deux semaines précédant la publication du rapport. Le Galaxy S21 Ultra ne représente pas moins de 22,3 % des reprises d’appareils Android au cours de cette période de deux semaines.

Ceux-ci devront néanmoins attendre le 25 février prochain avant d’avoir la chance de mettre la main sur le nouveau Galaxy S22 Ultra. Les clients optant pour les autres modèles auront moins de chance, puisque nous avons appris hier que des retards de livraisons étaient à prévoir sur les Galaxy S22 et S22+. Selon le leaker Jon Prosser, les smartphones ne seront pas commercialisés avant le 11 mars 2022, soit plus d’un mois après leur présentation.

Source : SellCell