Galaxy S22 Ultra : son écran enterre celui de l’iPhone 13 Pro Max selon les premiers tests

L'écran du Galaxy S22 Ultra devrait surpasser celui de l'iPhone 13 à plusieurs égards, d'après un document de certification chinois. Le smartphone de Samsung continue à se dévoiler, alors que son lancement n'est pas prévu avant plusieurs semaines.

S'il y a bien un domaine sur lequel Samsung ne lésine pas sur ses smartphones haut de gamme, c'est bien la qualité de leur écran. Et le Galaxy S22 Ultra à venir ne devrait pas déroger à la règle. Un document partagé par Equal Links via son compte Telegram nous montre les résultats d'un test de la dalle du mobile par un organisme de certification chinois. Et l'écran du S22 Ultra s'annonce supérieur à celui de l'iPhone 13 Pro.

Colorimétrie et luminosité à l'honneur sur le Galaxy S22 Ultra

Le Galaxy S22 Ultra (mais aussi le S22+) serait capable d'afficher une luminosité maximale de 1750 nits, rejoignant une précédente fuite évoquant déjà un tel pic lumineux. C'est bien au-dessus des 1500 nits du Galaxy S21 Ultra, mais surtout des 1200 nits des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Autre élément à mettre à l'avantage du nouveau flagship de Samsung, une couverture à 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3, alors que l'iPhone 13 Pro n'atteint pas les 80%.

Nous apprenons également que Samsung prévoit d'intégrer un écran de technologie LTPO à la fois sur le modèle Ultra et sur le modèle Plus, alors que seul le S21 Ultra en avait bénéficié l'année dernière. Le LTPO a pour avantage sur le LTPS de permettre une fréquence de rafraichissement variable de l'écran, qui n'est donc pas bloqué systématiquement à son maximum, ce qui serait énergivore et réduirait l'autonomie de la batterie.

La diagonale d'écran des deux références est aussi confirmée : 6,81 pouces pour le S22 Ultra (qui ne bouge presque pas par rapport aux 6,8 pouces de la dalle du S21 Ultra) et 6,55 pouces pour le S22+ (contre 6,7 pouces sur le S21+), corroborant de précédents leaks faisant part d'un format plus compact pour le modèle Plus. Le S22 standard devrait aussi être plus petit que le S21.

Ces résultats ont été mesurés sur les versions équipées d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1, mais il n'y a pas de raison que les variantes avec Exynos 2200 subissent un traitement différent quant aux spécifications de l'écran.

Source : Equal Leaks