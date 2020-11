Galaxy S21 (30) : les 3 modèles sont confirmés, leurs numéros de série ont été dévoilés

Une nouvelle information concernant les Galaxy S21 confirme que la gamme sera composée de trois modèles, vraisemblablement le S21, S21+ et le S21 Ultra. Leurs numéros de série ont également été révélés. Alors que Samsung n'a pas encore fait d'annonce officielle sur ses smartphones, ces derniers se révèlent petit à petit sur la toile. Réponse aux rumeurs le 14 janvier, date présumée de l'annonce de la gamme.

Les Galaxy S21 n'en finissent plus de se dévoiler. La dernière information en date a révélé que les futurs flagships seront présentés officiellement le 14 janvier prochain. Mais ce n'est pas tout, puisque de nouvelles informations sont (encore) apparues sur la Toile. L'hypothèse de la production de trois modèles différents par la firme coréenne semble confirmée.

On peut donc s'attendre à l'annonce du S21, S21+ et S21 Ultra par le constructeur, comme plusieurs rumeurs le prédisaient. Leur numéro de série a également été communiqué par Mishaal Rahman, rédacteur en chef chez XDA Developers. Le S21 porte le numéro SM-G991, le S21+ s'appelle le SM-G996 et le S21 Ultra est noté SM-G998. Il a par ailleurs rappelé que les smartphones seront chacun disponibles avec des puces Qualcomm et Exynos.

Not sure if Max ever tweeted a follow-up to this, but: Galaxy S21 Qualcomm/Exynos (SM-G991) = o1q/o1s

Galaxy S21+ Qualcomm/Exynos (SM-G996) = t2q/t2s

Galaxy S21 Ultra Qualcomm/Exynos (SM-G998) = p3q/p3s https://t.co/ZhoZVIyKQr — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 5, 2020

Les 3 modèles de Galaxy S21 sortiront en janvier

De nombreuses fuites ont ainsi trouvé validation ces derniers jours. Le design des S21 et S21 Ultra a fait surface des mois à l'avance, confirmant au passage que ce dernier s'inspire grandement de celui des Galaxy S20 avec la disposition du capteur selfie dans un trou central. Le S21 Ultra a quant à lui fait l'objet d'un rendu détaillé qui donne un aperçu de ses 5 capteurs principaux. D'autres ont apporté de nouvelles informations, comme le fait que Samsung pourrait inclure des écouteurs sans fil dans la boîte.

Difficile de savoir si une conférence aura bien lieu le 14 janvier. Plusieurs indices tendent néanmoins vers cette possibilité, comme les résultats de vente décevants sur l'année 2020 et une possible stratégie de la marque visant à prendre de l'avance sur ses concurrents. Si la marque annonce bel et bien ses futures modèles haut de gamme en janvier, des informations officielles ne devraient pas tarder à arriver.

Source : Android Headlines