Galaxy S11+ : ses 4 capteurs photo arrière se dévoilent complètement

Le Galaxy S11+ de Samsung se dévoile encore un peu plus. Si l’on a pu récemment prendre connaissance de sa taille face aux autres modèles de la gamme, on a aussi pu observer partiellement son dos. Aujourd’hui, c’est son capteur photo arrière qui se dévoile totalement par l’intermédiaire d’un rendu divulgué par OnLeaks.



Plus que quelques semaines à attendre avant de voir enfin la nouvelle gamme Galaxy S11 de Samsung. Cette gamme devrait compter 3 appareils : le S11e, le S11 et le S11+, le plus grand et certainement le plus cher d’entre eux.

Comme cela avait été révélé il y a quelques semaines déjà, les capteurs photo arrière du Galaxy S11+ seront disposés sur un module rectangulaire aux coins arrondis. De quoi occuper une bonne partie de l’espace arrière du smartphone, un peu comme sur le Mate 30 Pro de Huawei qui, pour sa part, se présente sous forme circulaire. Mais revenons au S11+. Le module rectangulaire accueillir pas moins de quatre capteurs photo arrière, auxquels s’ajoute le traditionnel flash. Mais on ignorait jusqu’à présent la disposition exacte de ces mêmes capteurs photo.

Le S11+ profitera de 3 capteurs + 1 ToF à l’arrière

Les rendus qui viennent d’être dévoilés par OnLeaks font la lumière sur cette disposition. Ils montrent clairement l’agencement des différents capteurs : on en compte 3 à gauche et 1 à droite (+ le flash). De quoi remettre en question certains des différents rendus de l’appareil que l’on a pu voir ces dernières semaines.

Dans le même temps, on apprend que le capteur situé tout en haut à gauche correspond au module ultra-grand-angle. Celui du dessous est en fait le capteur principal de 108 Mpx, tandis que celui qui se situe tout en bas correspond au zoom 5x. En conséquence de quoi, le module situé à droite, juste au-dessus du Flash, est en réalisé le capteur ToF (caméra temps de vol).

Pour avoir confirmation de toutes ces informations de la part de Samsung, il faudra patienter jusqu’au 11 février, date présumée du lancement de la gamme Galaxy S11. Rappelons enfin que le nom de « S11 » n’est pas définitif et qu’il pourrait très bien être remplacé par celui de « S20 ».

Source : OnLeaks