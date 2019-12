Galaxy S11, S11+ et S11e : les trois tailles d’écran sont comparées côte à côte pour la première fois

Les Galaxy S11, S11+ et S11e auront tous une taille XXL avec des formats plus imposants que ceux des modèles actuels. Le leaker Ice Universe nous offre un premier aperçu de la différence de taille entre les trois modèles dont les protections d’écran sont comparées côte à côte.

En 2020, Samsung lancera à nouveau trois variantes du Galaxy S11 dont les tailles d’écran ont fuité il y a quelques semaines. Le constructeur s’éloigne un peu plus du format compact avec des diagonales qui seront au minimum de 6,2 pouces. C’est en effet la taille annoncée du Galaxy S11e, le plus petit des trois modèles. C’est 0,4 pouce de plus que le Galaxy S10e (5,8″). Le S11 standard aura une diagonale de 6,7 pouces. Le Galaxy S11+ en ce qui le concerne serait un véritable colosse de 6,9 pouces. C’est quasiment la taille d’une petite tablette.

Le leaker Ice Universe a mis côte à côte les protections d’écran des Galaxy S11, S11+ et S11e afin d’offrir un aperçu de la différence de gabarit entre les trois modèles. La différence de 0,5 pouce entre le S11e et le S11 s’aperçoit clairement alors que le Galaxy S11+ ne parait qu’un peu plus grand que le S11. Mais que la variante d’entrée de gamme soit beaucoup plus petite que les autres ne signifie pas pour autant qu’il est fait pour les petites mains.

Ces protections confirment par ailleurs un autre aspect du design : l’écran incurvé, notamment sur le Galaxy S11e. Samsung a décidé d’harmoniser l’apparence des trois modèles. La seule différence se situe au niveau des dimensions alors que le S10e arbore un écran plat sur les bords contrairement aux S10 et S10+. Enfin, en ce qui concerne les caractéristiques techniques des écrans, on reste évidemment sur la technologie AMOLED. Le Galaxy S11 est également annoncé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En ce qui concerne l’autonomie, le S11e, disposerait d’une énorme batterie de 5000 mAh, de quoi assurer une endurance confortable même avec la montée du taux de rafraîchissement.

Source: Ice Universe