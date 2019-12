Samsung Galaxy S11 : les trois modèles seraient dotés d’un zoom optique, même le moins cher

Un célèbre leaker affirme que Samsung aurait prévu d’intégrer un téléobjectif dans les trois Galaxy S11 prévus en début d’année prochaine, même dans le Galaxy S11e, successeur du Galaxy S10e. Derrière cette optique serait caché un capteur offrant une définition de 48 mégapixels, minimum.

Chaque semaine apporte de nouvelles indiscrétions à propos des prochains porte-étendard de Samsung, les Galaxy S11, S11+ et S11e. Les principaux sujets abordés par les rumeurs sont le design, notamment grâce à Steve Hemmerstoffer (alias OnLeaks) qui a publié des rendus 3D des trois modèles, et l’équipement photographique. Nous avons également appris récemment que le Galaxy S11+ profiterait d’une batterie dotée de la capacité la plus importante offerte à un Galaxy S, à savoir 5000 mAh.

Aujourd’hui, une nouvelle information a été lâchée sur les réseaux sociaux par le prolifique leaker chinois Ice Universe. Ce dernier a publié un message qui dévoile un détail qui n’avait jusqu’à présent jamais été abordé : le zoom optique des Galaxy S11. Et de tous les Galaxy S11, même la version la plus économique en serait dotée. Voilà une belle amélioration vis-à-vis du Galaxy S10e qui en avait été privé.

Le leaker dévoile un autre détail intéressant concernant le capteur caché derrière les téléobjectifs des trois Galaxy S11. Le composant offrirait une définition minimum de 48 mégapixels. Rappelons que Samsung produit des capteurs photo de très haute résolution dans sa gamme ISOCELL : le Bright GM1 de 48 mégapixels, le Bright GW1 de 64 mégapixels et, bien sûr, le Bright HMX de 108 mégapixels. Ce dernier devrait équiper le module principal du Galaxy S11+. Il ne devrait donc pas être positionné derrière l’un des téléobjectifs.

Pour des photos zoomées plus lumineuses

Cette information est très intéressante, car les capteurs associés aux téléobjectifs sont généralement d’assez faible définition (de 8 à 16 mégapixels). Passer à 48 mégapixels serait donc une première. Rappelons cependant que la définition finale des photos ne sera pas forcément meilleure. En effet, les trois ISOCELL Bright cités précédemment fonctionnent en mode « Quad Bayer » qui combine les informations de quatre capteurs adjacents pour former une photo plus lumineuse.

Et justement, de la luminosité, il en faut pour les photos réalisées avec un téléobjectif. En effet, l’ouverture d’un téléobjectif est souvent inférieure à f/2.0 (de f/2.2 à f/3.0), alors que les objectifs principaux des flagships actuels affichent des ouvertures comprises en f/1.8 et f/1.5. Placer un capteur capable de combiner la lumière de quatre capteurs pourrait considérablement améliorer la luminosité et le contraste des photos prises avec zoom.

Le leaker ne précise pas dans son message le rapport du zoom de chaque modèle. Deux hypothèses possibles. Soit le rapport de zoom est différent. Certaines rumeurs affirment que le Galaxy S11+ profiterait d’un zoom 5x. Soit il est identique pour les téléobjectifs droits. Rappelons, selon les fuites récentes, le Galaxy S11+ serait équipé d’un téléobjectif périscopique. Certains smartphones, comme le P30 Pro de Huawei, sont équipés de deux téléobjectifs. Le Galaxy S11+ pourrait les rejoindre.