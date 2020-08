Galaxy Note 20 Ultra : sa super technologie d’écran équipera bientôt les flagships des concurrents

L’écran AMOLED à taux de rafraichissement variable ne restera pas une exclusivité du Galaxy Note 20 Ultra. Samsung Display annonce que la technologie sera proposée à d’autres marques. La généralisation du rafraichissement variable des écrans aura une incidence positive sur l’autonomie des mobiles.

Les écrans des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra de Samsung sont tous compatibles avec un taux de rafraichissement amélioré. Ils sont en effet capables d’afficher jusqu’à 120 images par seconde. C’est ce que nous appelons des écrans 120 Hz. Depuis le début de l’année, ce taux de rafraichissement à 120 Hz devient l’une des normes sur les segments premium et haut de gamme. Mais cette technologie a un contrecoup : ces écrans consomment beaucoup plus d’énergie, puisqu’ils affichent plus d’images chaque seconde.

À configuration égale, les smartphones 120 Hz ont une moins bonne autonomie que les smartphones 60 Hz. Ce que nous avons pu constater lors de nos tests des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Notez qu’il est généralement possible de brider le taux de rafraichissement à 90 Hz ou 60 Hz. Mais cela se fait manuellement.

La semaine dernière, Samsung a présenté le Galaxy Note 20 et le Note 20 Ultra. Ce dernier est équipé, à priori, d’un écran identique à celui du S20 Ultra (même taille, même définition et même taux de rafraichissement). Cependant, il y a une différence majeure : le taux de rafraichissement du Note 20 Ultra est variable dynamiquement en fonction du contenu.

Une innovation qui ne restera pas exclusive à Samsung

Selon les informations détaillées par Samsung Display cette semaine, cette dalle peut descendre jusqu’à 10 Hz ou monter à 120 Hz, en passant par plusieurs paliers intermédiaires. Et ce sans baisse de qualité visuelle pour l’utilisateur. Grâce à cela, l’écran du Note 20 Ultra consomme 22 % d’énergie en moins que celui du S20 Ultra, par exemple.

Cette technologie est exclusive au Note 20 Ultra. Mais cela ne durera pas. Samsung Display confirme qu’il commercialisera prochainement des écrans dotés de la même technologie auprès d’autres clients. Rappelons que Samsung fournit la majorité des dalles AMOLED des modèles haut de gamme vendus partout dans le monde, que ce soit Xiaomi, Oppo, OnePlus ou Apple. Il ne s’agit donc plus de savoir si Samsung conservera l’exclusivité de cette technologie, mais combien de temps elle pourra la garder.

Source : Android Community