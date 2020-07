Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra : voici tous les prix en euros

Les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra seront proposés à un prix allant de 999 à 1449 euros en Europe. Quelques jours avant la conférence Unpacked, un leaker a en effet révélé la grille tarifaire complète des nouveaux fleurons de Samsung.

En partenariat avec MySmartPrice, Ishan Agarwal, un leaker indien réputé, vient de lever le voile sur la grille tarifaire des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra en Europe. Evidemment, les prix avancés par l’informateur sont susceptibles de varier d’un pays à l’autre en fonction notamment des taxes locales.

Sur le même sujet : Galaxy Note 20 – son verre serait plus fragile que celui du Note 10 sorti l’année dernière

Un prix de départ de 999 euros pour le Galaxy Note 20 standard

Selon les informations d’Ishan Agarwal, Samsung commercialiserait le Galaxy Note 20 au prix de départ de 999 euros sur le marché européen. L’an dernier, le constructeur proposait le Galaxy Note 10 au prix de départ de 959 euros en France. Il n’est pas impossible que la marque se calque sur la grille de l’an dernier, du moins sur le marché français. Pour la variante compatible 5G, il faudra débourser 1099 euros. Malgré l’absence d’écran 120 Hz et de capteur photo 108 mégapixels, le Note 20 est donc vendu au prix fort.

Galaxy Note 20 4G 256 Go de stockage : 999 euros

Galaxy Note 20 5G 256 Go de stockage : 1099 euros

Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 Go de stockage: 1349 euros

Galaxy Note 20 Ultra 5G 512 Go de stockage : 1449 euros

Plus haut de gamme et uniquement proposé en version 5G, le Galaxy Note 20 Ultra serait vendu au prix de départ de 1349 euros en Europe. Pour d’avantage de stockage interne, il faudra investir 1449 euros. Malheureusement, l’informateur n’en dit pas plus sur les options de RAM intégrées. Comme c’était le cas pour les Galaxy S20 Ultra, on s’attend à ce que Samsung propose 12 ou 16 Go de mémoire vive.

Dans la foulée, l’informateur confirme le prix de vente des Galaxy Buds Live, les écouteurs sans fil avec réduction de bruit active de Samsung. Comme le voulaient les fuites, ils seraient commercialisés à un prix avoisinant les 189 euros en Europe. Pour rappel, Samsung dévoilera les Galaxy Note 20 et les Galaxy Buds Live dès le mercredi 5 août 2020. On vous en dit plus dès que possible.

Source : MySmartPrice