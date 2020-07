Galaxy Note 20 : son prix serait de 959 €, comme le Galaxy Note 10

Les tarifs appliqués à la série des Galaxy Note 20 devraient être sensiblement les mêmes que ceux de ses prédécesseurs, les Galaxy Note 10, si l’on en croit l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Les rumeurs et autres bruits de couloirs ne cessent de s’amplifier autour des prochains Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra. Le 10 juillet, le site Internet Naver présageait un prix de sortie plus doux que prévu pour le Galaxy Note 20, notamment à cause de l’impact économique de la pandémie sur le budget moyen des clients et prospects. Nouvelle rumeur aujourd’hui, puisque selon Yonhap, une agence de presse sud-coréenne, le tarif des Galaxy Note 20 devrait plus ou moins être aligné sur le prix des Galaxy Note 10 à leur sortie.

Samsung projetterait de vendre son Note 20 au même prix que le Note 10

Selon l’agence de presse, le modèle de base du Galaxy Note 20 devrait être vraisemblablement proposé pour 1,199 million de wons, ce qui représente aujourd’hui 860 € environ. Ce prix n’est bien évidemment qu’une conversion du won à l’euro et ne comprend aucune taxe éventuelle. À titre de comparaison, le modèle de base du Galaxy Note 10 était proposé en France dès 959 € à sa sortie.

Ce prix s’expliquerait-il par le fait que Samsung s’apprêterait à faire l’impasse sur plusieurs fonctionnalités très attendues, comme l’écran 120 Hz ou le capteur photo de 108 mégapixels ? En l’occurrence, Samsung miserait plutôt sur une dalle 60 Hz ainsi qu’un triple capteur photo composé de deux objectifs 12 Mpx grand-angles, ultra grand-angle et d’un téléobjectif 64 Mpx à zoom optique 3x. Il serait par ailleurs équipé d’un stylet S-Pen offrant une latence de 26 ms (contre 9 ms pour l’Apple Pencil) et d’un SoC Exynos 990.

En ce qui concerne le Galaxy Note 20 Ultra, le modèle haut de gamme de cette future série, ce dernier coûterait selon l’agence de presse 1,452 million de wons, soit 1045 € environ. Même si la source ne donne aucune information sur l’espace de stockage correspondant à ce prix, on peut imaginer qu’il s’agira du modèle en 256 Go. En effet et à titre de comparaison, le Samsung Galaxy Note 10+ en 256 Go était vendu 1109 € à sa sortie.

Quoi qu’il en soit, nous serons très rapidement fixés : les Galaxy Note 20 seront présentés le 5 août 2020 lors d’une conférence Unpacked.