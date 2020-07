Galaxy Note 20 Ultra : la fiche technique complète est enfin disponible

Le Galaxy Note 20 Ultra n’a plus beaucoup de secrets pour nous. Quelques semaines avant le lancement, un informateur réputé a en effet mis en ligne la fiche technique complète du flagship, confirmant les précédentes fuites. Dans la foulée, le leaker a publié de nouvelles photos officielles montrant le smartphone.

Ce 21 juillet, Roland Quandt, journaliste chez Winfuture, a publié la fiche technique du Galaxy Note 20 Ultra, la version haut de gamme de cette nouvelle génération de Note. Comme prévu, le smartphone est sublimé d’un écran AMOLED Infinity-O 120 Hz de 6,9 pouces (3200 x 1440 pixels) Wide Quad High Definition et compatible HDR10+. Cet écran est recouvert d’une protection de verre Gorilla Glass 7 de Corning. Il s’agirait donc du premier smartphone du marché à en profiter.

Sur le même sujet : Galaxy Note 20 Ultra – une vidéo de prise en main dévoile les nouveautés de l’appareil photo

Exynos 990, 12 Go de RAM et triple capteur photo 108 mégapixels…voici le Note 20 Ultra

En Europe, le flagship est alimenté par le SoC Exynos 990 couplé à 12 Go de RAM et 256/512 Go de stockage interne. Evidemment, Samsung permet d’étendre l’espace de stockage grâce à une carte microSD. Sans surprise, le Note 20 Ultra est accompagné d’un nouveau stylet S-Pen. Ce stylet nouvelle génération se distingue par sa latence ultra limitée de 9ms, comme l’Apple Pencil qui accompagne les iPad.

Côté photo, Samsung mise sur un triple capteur photo dorsal aligné à la verticale. L’appareil est composé d’un capteur principal de 108 mégapixels avec autofocus laser, d’un module de 12 mégapixels ultra grand angle et d’un objectif de 12 mégapixels avec zoom optique 5x. Comme prévu, Samsung abandonne le « Space Zoom » 100X des Galaxy S20 Ultra et se contente d’intégrer un zoom numérique 50x. Dans le trou dans l’écran, on trouve un capteur photo pour les selfies de 10 mégapixels.

L’autonomie du Note 20 Ultra est confiée à une batterie de 4500 mAh compatible avec une recharge rapide de 45W, la recharge sans fil et la recharge inversée. Enfin, le terminal est certifié IP68. Il est donc étanche. Samsung proposera le Note 20 Ultra dans deux coloris : Mystic Black et Mystic Bronze. Nous en saurons plus dès le 5 août 2020, date de la conférence Unpacked.

Galaxy Note 20 Ultra Dimensions 164,8 x 77,2 x 8,1 mm Ecran 6,9" Infinity-O AMOLED 19,3:9

3200 x 1444 pixels (508 ppi)

120 Hz

Gorilla Glass 7 Processeur Exynos 990 (7nm) RAM 12 Go Capteur avant 10 MP (f / 2.2 Capteurs arrières 108 MP f / 1.8

12 MP f / 2.2 ultra grand angle

12 MP f / 3.0

zoom optique 5x Stockage 256/512 Batterie 4500 mAh Recharge 45W filaire

15W sans fil Sécurité Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran OS Android 10 + One UI 2.5

Source : Winfuture