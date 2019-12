Galaxy Fold 2 : Samsung pourrait le mettre en vente juste avant le S11

Le Galaxy Fold 2 pourrait être mis en vente juste avant le Galaxy S11 selon une info du quotidien sud-coréen Yonhap. Les deux smartphones seraient dévoilés lors d’un événement commun, mais le Fold 2 serait immédiatement disponible à la vente, contrairement au S11. Beaucoup moins cher, le Galaxy Fold 2 est aussi anticipé comme un appareil plus solide que son prédécesseur.

Les leaks s’enchainent autour du Galaxy Fold 2, le nouveau flagship pliable de Samsung. On sait déjà, comme en témoigne la photo volée en illustration de cet article, qu’il proposera un format radicalement différent de son prédécesseur, avec un smartphone au facteur de forme classique qui se plie un peu à la manière des smartphones à clapet d’antan. Mais aussi qu’il corrigera nombre des défauts de conception de son prédécesseur.

Plus robuste en tous points – en tout cas on l’espère – on s’attend entre autres à ce que cette itération soit recouverte d’un verre ultra fin pliable. De quoi éviter l’extrême fragilité de la dalle POLED (sur substrat plastique) du Galaxy Fold 1 et 1.1, puisque les ongles des utilisateurs pouvaient laisser des traces permanentes à l’écran. En outre le mécanisme de la charnière de l’écran semble avoir été revu, et le smartphone ne montrerait pas de boursuflure aussi visible une fois l’écran déplié que sur la génération précédente.

Bref, on s’attend à ce qu’enfin cette fois-ci soit la bonne, avec un prix de vente beaucoup plus raisonnable, sous les 1000 dollars. Une nouvelle info du journal sud-coréen Yonhap, reprise par Android Authority, suggère d’ailleurs que Samsung va vraiment mettre en avant le produit cette année. Comme on vous le disait la semaine dernière, le Galaxy Fold 2 sera présenté en même temps que le S11, le 11 février 2020. Mais ce ne serait qu’un bout de l’histoire : le Fold 2 se retrouverait en effet sur le marché immédiatement après la présentation, contrairement au S11.

Si cela se confirme, cela suggère que Samsung a nettement plus confiance en son produit que le Galaxy Fold. Affaire à suivre…

Source : Android Authority