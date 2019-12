Samsung : et si le capteur selfie du smartphone transformait votre table en clavier ?

Au CES de Las Vegas, qui se tiendra la semaine prochaine, Samsung présentera plusieurs technologies dont l’une permet d’utiliser une table ou toute autre surface plane comme d’un clavier virtuel. Elle s’appelle SelfieType. Et elle s’adapte facilement à tout appareil doté d’une webcam.

Samsung participera au CES de Las Vegas, qui se tiendra la semaine prochaine. Si deux smartphones y sont attendus, les Galaxy Note 10 Lite et Galaxy S10 Lite, la firme coréenne devrait en profiter pour dévoiler aussi les pépites issues de ses deux programmes d’incubation de projets, C-Lab Inside et C-Lab Outside. Neuf projets seront dévoilés. Tous utilisent des technologies innovantes, mais ne concernent pas forcément la téléphonie mobile. Certains s’adressent au marché domotique, tandis que d’autres à celui des accessoires connectés.

Nos deux projets préférés s’appellent SelfieType et Hyler. Le premier illustre cet article. Il s’agit d’une fonctionnalité logicielle qui peut, théoriquement, s’adapter à tous les appareils munis d’une webcam. Le principe est simple : vous placez l’appareil devant vous et vous tapotez n’importe quelle surface plane comme si vous aviez un clavier sous les doigts. Et, ce que vous « tapez » apparaît à l’écran. Le système fonctionne aujourd’hui avec des claviers Qwerty. Mais théoriquement, cela marche avec tout type de clavier.

Pour que cela fonctionne, SelfieType utilise donc la webcam pour capturer en temps réel la position des doigts et leurs mouvements. En sachant où vos doigts sont et lequel bouge, le logiciel, dopé à l’intelligence artificielle, en déduit les chiffres et les lettres saisies par l’utilisateur. La beauté du système est qu’il ne nécessite qu’une webcam et non un système élaboré comme Face ID d’Apple ou Kinect chez Microsoft. En outre, cela marche avec toutes les surfaces.

Une fonction qui irait bien avec le S-Pen

Le second projet qui a attiré notre attention s’appelle Hyler. Il s’agit d’une solution qui est matérielle et logicielle. Hyler est un surligneur intelligent. Vous surlignez du texte imprimé sur du papier avec Hyler comme avec stabylo traditionnel. Et le système numérise les phrases automatiquement pour les saisir dans une application installée sur téléphone ou sur tablette. Vous pouvez également lancer une recherche sur votre smartphone à partir du texte que vous avez sélectionné.

L’intérêt de cette technologie pour Samsung est certainement d’enrichir à moyen terme les services offerts par le S-Pen des Galaxy Tab (voir celui des Galaxy Note). Bien sûr, cela demandera une adaptation au niveau de l’embout de l’accessoire. Mais ce sera bien la seule, puisque le stylet S-Pen actuel est déjà équipé de tout ce qu’il faut : accéléromètre, gyroscope, Bluetooth, etc. À venir peut-être avec le successeur du Galaxy Note 10 ?