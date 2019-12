RCS : Samsung déploie le successeur du SMS dans Samsung Messages

Samsung vient de commencer le déploiement du RCS dans Samsung Messages, l’application de messagerie intégrée de la marque. Quelques mois après Google, le leader du smartphone propose enfin le remplaçant du traditionnel SMS sur une poignée de smartphones au Royaume-Uni. Sans surprise, le déploiement s’annonce progressif.

Sur Reddit, une poignée d’internautes britanniques affirme que le RCS est désormais disponible sur leur smartphone Galaxy via l’application Samsung Messages. Un Galaxy S8+ sous Android 9 Pie est visiblement parvenu à accéder au RCS directement dans l’application de messagerie du fabricant. Ce n’est pas une surprise. Samsung a en effet annoncé l’arrivée du RCS il y quelques mois.

Samsung emboîte donc le pas à Google. En juillet dernier, Google a en effet déployé le RCS dans Google Messages (ex Android Messages) dans toute la France et au Royaume-Uni. Pour rappel, le RCS permet de s’affranchir de la limite de 160 caractères par message et de partager des photos et vidéos aussi facilement que dans une application de messagerie comme WhatsApp. Le RCS s’annonce donc comme une version Android d’iMessages (le service d’Apple notamment intégré aux iPhone).

Si le RCS n’est toujours pas proposé sur votre téléphone, on vous invite à découvrir cette astuce permettant de forcer l’activation sur Google Messages. Pour ça, vous allez d’abord devoir installer la dernière beta de l’application de messagerie de Google.

Téléchargez l’APK de Samsung Messages

Le déploiement du RCS sur Samsung Messages est progressif. Les fonctionnalités du remplaçant du SMS apparaîtront dans les semaines ou mois à venir en France. Pour vous tenir prêt à son arrivée, on vous invite à installer le dernier APK de Samsung Messages (ci-dessous). Si vous ne savez pas comment vous y prendre, on vous conseille de jeter un oeil à notre dossier comment télécharger un APK sur Android. Que pensez-vous du RCS ? On attend votre avis dans les commentaires.

