Galaxy Book Go : on connait le prix et les caractéristiques du PC portable de Samsung

Le leaker Roland Quandt a révélé sur WinFuture la plupart des caractéristiques ainsi que le prix du Galaxy Book Go de Samsung. Il s’agira du premier ordinateur portable ARM avec Windows 10 du fabricant coréen, et celui-ci s’annonce très abordable.

Le nouveau Galaxy Book Go sera lancé en mai aux côtés des Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360. Grâce aux fuites des dernières semaines, nous avions déjà un bon aperçu des caractéristiques techniques du Galaxy Book Go de Samsung. Cependant, grâce au leaker Roland Quandt, nous connaissons désormais presque l’intégralité de sa fiche technique.

L’ordinateur portable ARM sera propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 7C 8 cœurs, qui atteignent un maximum de 2,55 GHz. Celui-ci sera épaulé par 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire flash. Celle-ci est apparemment extensible jusqu’à 1 To avec une carte MicroSD. La puissance de l’ordinateur devrait être suffisante pour réaliser des tâches de base comme du traitement de texte et de la navigation sur Internet, mais il faudra se tourner sur des modèles plus performants si vous comptez faire un peu de gaming. Samsung lancerait bientôt un PC portable Windows 10 avec un SoC Exynos 2200 et un GPU AMD.

Le Galaxy Book Go est compatible 4G

L’ordinateur de 1,39 kg a la particularité d’être compatible avec le réseau LTE grâce à sa puce Snapdragon. Cela vous permettra de continuer à naviguer sur Internet, et ce même en déplacement. Le Galaxy Book Go utilise un écran LCD Full HD de 14 pouces, proposant une luminosité maximale de 300 nits. Il sera alimenté par une batterie de 42,3 watts-heures, compatible 25 W via USB-C.

On peut également noter que l’ordinateur est compatible avec le Bluetooth 5.1, mais il faudra en revanche se contenter du Wi-Fi ac, pas de Wi-Fi 6 sur ce modèle. Côté connectiques, le PC portable offrira seulement deux ports, un USB-A 2.0 et un port USB-C compatible USB 3.2 Gen 1. Enfin, Roland Quandt nous apprend qu’il sera équipé d’une webcam 720p ainsi que d’un capteur d’empreintes digitales pour un déverrouillage sécurisé via Windows Hello.

Le Galaxy Book Go devrait être disponible en France au tarif de 449 euros pour la version LTE. Il existerait également une autre version plus abordable non compatible LTE, mais nous ne savons pas si celle-ci sera commercialisée en France. Samsung présentera officiellement l’ordinateur portable lors d’une conférence prévue le 28 avril prochain.

Source : WinFuture