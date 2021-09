Galaxy Book Fold 17 : Samsung pourrait intégrer un écran pliable dans un PC portable

Samsung pourrait prochainement utiliser sa technologie d'écran pliable dans un ordinateur portable. C’est du moins ce que laisse supposer un célèbre leaker. Si aucune preuve ne vient étayer ses déclarations, l’arrivée de ce type de produit entre complètement dans la logique actuelle du constructeur.

Les écrans pliables ont longtemps été un fantasme, mais ils sont aujourd’hui devenus une réalité. Toutefois, ils sont réservés au marché des smartphones ultra haut de gamme, mais Samsung pourrait bien diversifier son offre avec des ordinateurs exploitant cette technologie.

Le leaker Ice Universe, connu pour être très actif et viser souvent juste, a partagé un logo d’un produit encore inconnu : le Galaxy Book Fold 17. Les Galaxy Book sont les ordinateurs ultra-portables de Samsung (dont certains sont commercialisés en France) et tournent sous Windows 10. Le terme Fold, déjà employé par la marque pour un de ses téléphones, parle de lui-même. Il s’agirait d’un ordinateur portable avec un écran pliable, donc.

Le Galaxy Book Fold a déjà été montré par Samsung

Ice Universe ne donne aucune preuve pour étayer l’existence de ce produit. Néanmoins, Samsung a déjà évoqué l’idée il y a quelques mois dans une vidéo officielle (en fin d’article). Cette vidéo, datant de mai 2021, a été partagée par Samsung Display pour montrer les différents usages que pourraient permettre ses écrans OLED pliables. On y voit tout un tas de produits dont un ordinateur portable de 17 pouces. Rien ne dit que c’est exactement le même terminal que nous prévoit le constructeur, mais l’usage a déjà été pensé autour de ce format.

L’utilisation des écrans flexibles sur les PC est aussi dans la suite logique des choses pour Samsung. Le constructeur ne devrait en effet pas se contenter des téléphones sur ce segment. On peut aussi à l’avenir imaginer des tablettes ou des montres connectées utilisant cette technologie. En tout cas, si Galaxy Book Fold 17 il y a, nous devrions en entendre parler beaucoup plus dans les jours et les semaines qui viennent. Lorsqu’un produit commence à fuiter sur Internet, les informations se multiplient ensuite jusqu’à son annonce. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Samsung n’a pas prévu de conférence.