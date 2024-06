Galaxy Book 4 Pro : grosse baisse de prix sur le PC portable Samsung (-53%)

Au lieu de 1 999 €, le Galaxy Book 4 Pro est à seulement 990 € en ce moment chez Darty grâce à une combinaison de trois offres promotionnelles. L'ultrabook de Samsung est ainsi à son prix le plus bas depuis sa sortie. Une souris et une housse de transport sont en plus offertes.

La série Galaxy Book 4 a fait ses débuts en France début 2024. Le Galaxy Book 4 Pro dans sa version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage s'affichait à 1 999 € au lancement. C'est cette variante qui en en promotion en ce moment chez Darty à 990 € grâce à une triple réduction.

D'abord, l'ultrabook avec une souris sans fil et une housse de transport sont affichés à 1 399 € au lieu de 2 099 €, ce qui correspond déjà à une réduction de 700 € à la base sur ce pack. Darty offre en plus une réduction de 15% avec le code PROMO15 à saisir au panier avant de valider la commande. Le pack revient ainsi à 1 190 € à l'achat.

Grâce à une offre de remboursement de 200 € à faire valoir chez Samsung, le Galaxy Book 4 Pro vous reviendra au final à 990,07 €. Vous pouvez consulter les détails de l'ODR ici. Somme toute, les trois réductions sont de 53%.

Galaxy Book 4 Pro : un design et des performances haut de gamme

On ne présente plus les Galaxy Book X Pro Series qui font partie des meilleurs ultrabooks du marché. Ils offrent des performances de haut vol, associées à un design premium. Plus spécifiquement, le Galaxy Book 4 Pro dispose d'un processeur Intel Core Ultra 7 155H à 16 cœurs dont 6 cœurs performances, avec une fréquence qui monte jusqu'à 4,8 GHz.

Le processeur est épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD PCIe. L'autre atout du Galaxy Book 4 Pro, c'est son écran AMOLED qui est ici de 14″ avec une définition WQXGA+ (2880 x 1800 px) et un taux de rafraichissement de 120 Hz. L'écran bénéficie d'un traitement anti-reflets et offre une bonne luminosité de 400 nits.