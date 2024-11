Galaxy A14 5G : le smartphone Samsung revient à moins de 140 € avec une coque

Vous êtes à la recherche d'un smartphone 5G pas trop cher et à un prix abordable ? Optez pour le Samsung Galaxy A14 qui peut revenir à moins de 140 euros sur le site Carrefour.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au lundi 11 novembre 2024, Carrefour effectue une réduction de 40 % sur l'achat d'un pack Samsung composé du smartphone Galaxy A14 5G et d'une coque de protection. Affiché à 229,99 euros, le pack en question revient à 137,99 euros si vous avez la carte de fidélité de l'enseigne. Pour information, les 92 euros de remise iront sur la cagnotte du compte client.

Dévoilé en même temps que les Galaxy A54 et A34, le Samsung Galaxy A14 compatible avec la 5G est doté d'un écran Infinity-V de 6,6 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2408 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une densité de 401 ppp. Alimenté par une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 15W, le smartphone de la marque coréenne embarque un processeur MediaTek Dimensity 700, une mémoire vive de 4 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go (extensible par micro SDXC jusqu'à 1 To) et le système Android 13 associé à la surcouche One UI.

La partie photo/vidéo se compose d'un APN principal de 50 MP (f/1.8) + 5 MP (portrait, f/2.4) + 2 MP (macro, f/2.4) et d'un APN secondaire de 13 MP. Enfin, la connectivité du téléphone inclut le Bluetooth 5.2, le GPS, la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le NFC, l'USB-C, la reconnaissance faciale, la prise jack 3.5 mm et le capteur d'empreinte digitale sur la tranche.