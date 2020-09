Galaxy 21+ (S30+) : Samsung fait certifier sa batterie plus grosse que celle du Galaxy S20+

Samsung vient de certifier la batterie des Galaxy S21 et S21+ (ou S30 et S30+) auprès de l’organisme 3C. Pour le modèle de base, il n’y a pas de changement comparativement au Galaxy S20. Le Galaxy S21+ par contre aura une meilleure autonomie que son prédécesseur.

Nous sommes à au moins 6 mois du lancement de la série S21, mais Samsung prépare déjà sa prochaine génération de flagships. Le constructeur vient d’obtenir une certification pour deux batteries portant les références EB-BG991ABY (SM-G991) et EB-BG996ABY (SM-G991) qui selon la nomenclature habituelle correspondent aux Galaxy S21 et S21+. Aucune information cependant sur la version Ultra qui est pourtant bel et bien dans les cartons selon le site SamMobile.

Le Galaxy S21+ aura une meilleure autonomie

Commençons par le modèle de base. La batterie du Galaxy S20 aura une capacité nominale de 3880 mAh, soit 4000 mAh en valeur indicative. Samsung se contente donc de la même capacité que celle du Galaxy S20. La variante « Plus » en ce qui la concerne aura une batterie de 4 660 mAh, donc 4800 mAh. Ces informations confirment une fuite qui dévoilait la taille de la batterie du Galaxy S21+ le mois dernier.

L’autonomie du smartphone sera donc meilleure comparativement au Galaxy S20+ qui, pour rappel dispose d’une batterie de 4500 mAh. Celle-ci lui permet de tenir facilement une journée et demie dans des conditions raisonnables, notamment en réduisant la fréquence de rafraîchissement de l’écran. Avec un peu d’optimisme, on peut espérer jusqu’à deux journées d’autonomie pour le Galaxy 21+.

Le document de certification de la 3C dévoile une autre information intéressante, à savoir que les deux batteries seront fabriquées par la société Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) basée à Ningde, en Chine. Aucune information n’a filtré sur le Galaxy S21 Ultra qui n’est pas mentionné dans le document. Sa batterie devrait être produite par une autre société.

Enfin, on sait que la série S21 pourrait embarquer la première mémoire RAM LPDDR5 de 16 Go dont la production a été lancée il y a quelques jours. Selon Samsung, elles offrent des vitesses jusqu’à 6,4 Go/s, soit 30% de plus que les puces de 12 Go. Pour ce qui est de la partie photo, selon le leaker Ice Univerce, Samsung miserait à nouveau sur un capteur de 108 MP pour les Galaxy S21. La firme ferait donc l’impasse sur son capteur de 150 MP qui a été annoncé il y a quelques mois.

Source : MySmartPrice