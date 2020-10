Fujifilm X-T4 : performant, stylé et bien entouré

Vous êtes amateur de belles images ? Alors vous connaissez forcément Fujifilm, acteur majeur sur le marché de la photographie. L’utilisation d’un appareil photo de la marque est synonyme de prise de clichés exceptionnels et fait passer un cap à l’utilisateur qui veut goûter aux joies de l’activité de photographe.

Mais si la notoriété de Fujifilm provient en grande partie de ses appareils photo numériques haut de gamme, la firme japonaise est présente sur bien des segments, avec des imprimantes photo Instax pour imprimer ses clichés en toute facilité à la volée.

Un APN hybride fiable et performant

L’une des références de la marque est l’APN hybride Fujifilm X-T4. Une petite pépite de technologies à l’esthétique vintage et au design des plus réussis. Mais ce sont surtout ses capacités qui en font un bon choix. En termes de réactivité, déjà, élément importantissime en photographie pour capturer le moment exact en bonne qualité. Le CPU X-Processor 4 du X-T4 fait des merveilles. Associé à l’excellent autofocus hybride à détection de phase, l’appareil garantit une image nette, précise et détaillée en toutes conditions. Et pour être sûr de ne rien rater, la prise de vue en continu (mode rafale) particulièrement efficace vient compléter la panoplie de ce modèle.

L’alliance du capteur APS-C X-Trans IV de 26,1 MP et du traitement de l’image réalisé par le X-Processor 4 donne des résultats bluffants, avec un très bon rendu des couleurs et peu de bruit. Pour obtenir les meilleurs clichés, il faut bien entendu un peu de pratique, et apprendre à jouer avec tous les paramètres disponibles : ouverture de l’objectif, ajustement de la sensibilité ISO pour gérer la lumière, balance des blancs (parfaitement équilibrée sur le X-T4), exposition…

Slow motion, suivi du sujet… la vidéo au service de votre créativité

Le Fujifilm X-T4, c’est aussi de belles promesses en termes de vidéo. Il réussit l’exploit d’enregistrer sur une carte SD interne des vidéos au format 4K/60 images par seconde 4:2:0 sur 10 bits. L’APN est équipé d’une sortie HDMI 4K/60P 4:2:2 sur 10 bits et prend en charge les formats H.264/MPEG-4 AVC ainsi que le H.265/HEVC.

L’APN est aussi en mesure de filmer en slow motion avec un mode 240 images par seconde en 1080p pour des effets de ralenti. Comme en photo, l’autofocus répond présent rapidement. Il nous faut également citer la fonctionnalité de suivi du sujet, avec une reconnaissance des visages qui marche très bien. Bref, pour de la vidéo amateur ou pour des projets plus professionnels, nécessitant ou pas du montage, le X-T4 constitue une caméra de qualité.

Un kit contenant le Fujifilm X-T4 et un objectif chez Fnac

Les photographes et vidéastes en herbe le savent, un bon matériel est obligatoire pour obtenir de bons résultats. Et pour une meilleure expérience, le Fujifilm X-T4 est disponible sur le site de la Fnac dans un kit contenant également l’excellent objectif XF 16-80 mm. Un bundle intéressant puisqu’il est proposé au prix de 2299 euros (-5% pour les adhérents Fnac+), alors que l’appareil photo seul coûte 1799 euros et l’objectif 800 euros, soit un total de 2599 euros. Le kit permet ainsi une économie de 300 euros. La livraison à domicile sur ce produit est gratuite. La livraison express pour être livré plus rapidement est proposée sans frais pour les abonnés Fnac+.

Et si vous avez envie d’immortaliser vos souvenirs sur papier photo, vous pouvez coupler votre appareil avec une imprimante Instax de Fujifilm. Vous imprimerez en quelques secondes vos photos ou même des extraits de vos vidéos, des clichés à conserver pour soi ou à offrir à la volée à ses amis et à la famille.

Le bundle Fujifilm X-T3 avec accessoires en promotion

Bien s’équiper en matériel photo requiert un budget conséquent. Si le Fujifilm XT-4 vous fait de l’oeil mais que vous êtes un peu court niveau finances, nous avons une alternative très intéressante à vous soumettre. Chez Fnac, un pack complet comprenant son prédécesseur, le Fujifilm X-T3 (embarquant la même technologie sans la stabilisation interne), un objectif XF 18-55 mm qui vaut à lui seul la bagatelle de 700 euros, un étui en cuir BLC-XT3 et une batterie de secours NP-W126S fait actuellement l’objet d’une réduction de 300 euros. Son prix tombe ainsi à 1399 euros, un tarif abordable compte tenu de la qualité des produits.

L’étui en cuir permet de profiter d’un support de rangement plutôt classe pour son appareil photo. La batterie supplémentaire est indispensable pour éviter de tomber en rade lors de longues séances de shooting ou un tournage, alors que l’objectif XF 18-55 mm (avec stabilisation) va permettre de gagner en qualité sur les photos.

Sont également inclus un chargeur pour recharger les deux batteries, les bouchons pour protéger les objectifs et un Flash EF-X8 pour entre autres les situations de basse luminosité. Un rapport qualité-prix au top.

Article sponsorisé par Fujifilm