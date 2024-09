À la recherche d'une friteuse sans huile Airfryer pas chère ? Optez pour la Moulinex Easy Fry Compact EZ145820 qui peut être obtenue sous les 37 euros sur le site Cdiscount.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les produits issus du domaine de l'électroménager sont à l'honneur chez Cdiscount. En ce moment, le site e-commerce français effectue des offres promotionnelles sur une sélection d'articles. Parmi cette sélection, on peut trouver une friteuse sans huile de la marque Moulinex.

Affichée en temps normal à 69,99 euros, la Airfryer Moulinex Easy Fry Compact voit son tarif baisser à 36,99 euros. Afin d'obtenir le prix réduit, il est nécessaire d'appliquer le coupon CDAV20P qui doit être saisi lors de l'étape de la commande. Aussi, le code promo est réservé exclusivement aux membres du programme Cdiscount à volonté.

Lire aussi – Meilleurs Airfryer : voici notre sélection de friteuses sans huile

Proposée dans un coloris noir, la Moulinex Easy Fry Compact (référence EZ145820) est capable de réaliser des frites croustillantes et sans huile grâce à sa technologie Airfryer. Cette technologie permet de frire des aliments à l'air chaud pour un résultat plus sain. L'appareil est équipé d'une cuve amovible de 3 litres, d'un thermostat réglable et d'un minuteur. D'une puissance de 1300W, la friteuse peut faire cuire des frites, des viandes, des poissons et des légumes grâce à ses 10 programmes de cuisson prédéfinis. Enfin, l'écran digital et les boutons intuitifs vous donnent la possibilité de choisir facilement et rapidement les réglages pour la cuisson.