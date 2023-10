Freebox : une nouvelle chaîne d’informations gratuite débarque dans le bouquet TV

Le bouquet TV de Free accueille une nouvelle chaîne d'informations gratuite, Le Média. Cette dernière est également en discussion pour être diffusée sur les box des autres fournisseurs d'accès à Internet.

Régulièrement, les bouquets TV des différents fournisseurs d'accès à Internet s'enrichissent de nouvelles chaînes. Parfois via un abonnement payant, mais la plupart du temps, elle sont ajoutées gratuitement. C'est le cas de celle qui vient tout juste de se lancer sur les box de Free. Elle n'est pas nouvelle puisque ça fait 6 ans déjà qu'elle émet sur Internet via YouTube et Daily Motion. En revanche, cela ne fait que quelques jours qu'on peut en voir les programmes directement sur sa télévision.

Depuis vendredi 20 octobre, la chaîne d'information Le Média est en effet accessible sur le canal 350 des Freebox. Pour financer son passage à la télévision, elle a mis en place une campagne de financement participatif avec un objectif de 100 000 €. Elle en a récolté plus de 200 000 et continue de recevoir des dons. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la cagnotte s'élève à 238 169 € pour 5018 contributions.

La nouvelle chaîne d'informations Le Média est disponible gratuitement sur les Freebox

Le Média ne cache absolument pas son orientation politique et s'affiche clairement à gauche. Sur la page de sa campagne KissKissBankBank, on peut lire par exemple que “les [autres] chaînes d’info sont des ogres engagés au profit du néolibéralisme, au profit des pires idées réactionnaires ; [elles] sont condamnées à raconter la France et le monde avec les mots de l’extrême-droite et de l’extrême marché […]”. Le ton est donné.

En se basant sur les objectifs de campagne affichés et les paliers actuellement atteints, Le Média propose sur le petit écran “des flashs d’actualité toutes les heures et une émission quotidienne de luttes et de combats”, du lundi au jeudi. Entre ces programmes, des rediffusions d'émissions et reportages déjà présents sur YouTube. La chaîne souhaite à terme être diffusée sur les box de tous les fournisseurs d'accès à Internet. Reste donc à convaincre SFR, Bouygues Telecom et Orange.

