Freebox Pop : une mise à jour corrige les bugs de l’interface TV

Free vient de déployer une nouvelle mise à jour à destination des Freebox POP. La MAJ 1.0.94 se destine plus précisément à l'application OQEE TV, l'interface de la partie TV de la dernière petite box de l'opérateur français.

Free continue d'améliorer les services et les fonctionnalités offerts par la Freebox POP, la dernière box de milieu de gamme de l'opérateur français. Après avoir boosté les débits et corrigé plusieurs bugs via une précédente mise à jour, Free se concentre ce lundi 21 décembre sur l'interface TV de la Freebox POP.

En effet, la mise à jour 1.0.94 se destine précisément à l'application OQEE TV. Pour rappel, cette appli permet de “profiter de manière optimisée et personnalisée de toutes les chaînes Freebox TV“, comme l'explique l'opérateur sur son site officiel. Dans le détail, OQEE TV offre le contrôle du direct, des services de replay, de live et de VOD, la personnalisation de l'espace d'accueil, ou encore l'enregistrement des programmes dans le cloud de Free.

Des corrections sur le player vidéo

Selon les dires de Free, cette MAJ apporte donc des corrections sur le player vidéo, sans plus de précisions. Impossible de savoir si le bug du HDR forcé est de l'histoire ancienne ou non. En outre, le patch répare également des erreurs de lecture vidéo, notamment lorsque la box sort de veille. Enfin, la MAJ 1.0.94 offre une meilleure gestion des versions régionales de France 3 Télévision.

Pour bénéficier de ce correctif, il suffit de redémarrer son player POP pour l'obtenir. Le téléchargement et l'installation vont s'effectuer pendant la réinitialisation de la box. Si vous oubliez de procéder à la manipulation, pas d'inquiétude, votre Freebox POP se mettra à jour automatiquement dans quelques jours.

Notez que cette MAJ est exclusive à la Freebox POP et qu'aucun nouveau patch n'a été déployé sur les autres box depuis celui diffusé en début décembre 2020. Pour rappel, Free a décidé de gâter ses abonnés en ces fêtes de fin d'année. En effet, Disney+ est gratuit pendant 6 mois pour tous les abonnés Freebox POP et Freebox Delta. De quoi en profiter pour bingewatcher l'excellente saison 2 de The Mandalorian, la série phare de la plateforme.

Source : Dev.freebox